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Çöpten çıkan kütüphaneye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger 20 koli kitap bağışında bulundu

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Çöpten çıkan kütüphaneye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger 20 koli kitap bağışında bulundu
Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri’nin çöpe atılan kitaplarla oluşturdukları kütüphaneye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger 20 koli kitap bağışında bulundu.

İmrahor’da Temizlik İşleri Şantiyesi’nde bulunan kütüphaneyi ziyaret eden Büyükelçi Berger ve eşine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ev sahipliği yaptı. Ziyarette, temizlik işçilerinin yine çöpten topladıkları parçaları konteynerlere ve ayaklı çöp tenekesine monte ederek oluşturdukları Orkestra Grup Teneke'nin verdiği mini konser büyük beğeni topladı.

Taşdelen, söz konusu ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, büyükelçinin eşinin ve delegasyonunun kütüphaneye yaptığı bağışlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

 

“GÜNDÜZ DOSTOYEVSKİ GECE ÇÖP”

Çöplere atılan kitapların dezenfekte edilmesiyle oluşturulan kütüphanenin halka da açık olduğunu, dileyen herkesin yararlanabileceğini belirten Taşdelen, “Belediye işçilerimiz bu kütüphanede gündüz Dostoyevski, Gorki okuyor, geri dönüşümden kazandırdıkları aletlerle müzikle uğraşıyor, gece Çankaya’nın çöplerini topluyor. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Sanatçı Tuncel Kurtiz’in “Biz dünyayı değiştiremedik ama dünya da bizi değiştiremedi” yönündeki sözlerini hatırlatan Taşdelen, “Biz dünyayı değiştirmek için, insanca hakça bir düzen yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bilimin, aydınlığın, halkın yanında yürüyoruz. Kütüphanenin varlığı bu anlamda da çok önemli” dedi.

 

“ÇANKAYA’YI YAŞANIR HALE GETİRDİNİZ”

Büyükelçi Christian Berger de Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’e ve personeline, Çankaya’yı hoş ve yaşanır hale getirdikleri için teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime büyük önem vermiş olduğunu belirten Büyükelçi, “Cumhurbaşkanı Atatürk, ülkenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasının yolunun eğitimden geçtiğini vurgulamıştı. Cumhuriyet tarihinde yükselen okuryazarlık oranları da bunu ispatlıyor. Eşim ve ben kitaplara önem veren bir kuşaktan geliyoruz. Bu kütüphanenin varlığını öğrenince, bağışta bulunmak istedik. Sanata, kültüre, eğitime katkı sunabilirsek çok mutlu oluruz” diye konuştu.

Kütüphaneye bağışlanan 20 koli kitabın yanı sıra Büyükelçi Berger, kişisel kütüphanesinden Homeros’un Odysseia kitabının İngilizce ve Türkçe baskısını,  eşi de  Avrupa Birliği Delegasyonu Çocuk Kitapları setini hediye etti. Kütüphanenin gezilmesiyle sona eren ziyarette renkli anlar da yaşandı. Büyükelçinin eşi Marilena Berger, Grup Teneke'nin çöp kutusundan yaptığı bir enstrümanı çalmaya çalıştı. Orkestra üyesi işçilere teşekkür eden ve beğenisini dile getiren Marilena Berger, işçilerle fotoğraf çektirdi. 

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