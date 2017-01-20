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“Çözüm Merkezi” Sincanlıların isteklerine hızla çözümler üretiyor

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“Çözüm Merkezi” Sincanlıların isteklerine hızla çözümler üretiyor
Sincan Belediyesi, vatandaşın en iyi şekilde hizmet alması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

“Çözüm Merkezi” Sincanlıların isteklerine hızla çözümler üretiyor. Hizmet kalitesini artırmak için kendilerini sürekli yenilediklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Geliştirilen ‘Çözüm Merkezi’ ile halkımız taleplerine daha hızlı cevap buluyor” dedi.

 

Sincan Belediyesi taleplere daha hızlı cevap vermek için Çözüm Merkezini geliştirerek, yeniledi. Geliştirilen bu sistemde, Sincan’dan gelen tüm başvurular tek bir veri tabanında işleniyor. Vatandaşların talepleri mümkün olan en kısa sürede cevaplanıyor. Böylece eskiden dakikalar süren işlem, bu uygulama sayesinde saniyeler içinde sonuçlandırılıyor.Sincanlıların öneri ve taleplerini iletmeleri içinse 444 4 762 ‘yi aramaları yeterli.

 

Tek bir telefonla belediyeye ulaşan vatandaşlar, Çözüm Merkezi ile emlak borcu, rayiç bedel bilgisi, gibi hizmetlere ulaşabiliyorlar. Böylece vatandaşlar belediye binasına gelmeden Sincan Belediyesi, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

 

ARALIKSIZ HİZMET


Çözüm Merkezi,  halkın ihtiyaç ve taleplerine 7/24 karşılık veriyor. Çevre düzenlenmesinden temizlik işlerine, emlak hizmetlerinden, hukuk hizmetlerine kadar tüm sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Sincan Belediyesi bu sayede sorunlara anında müdahale edebiliyor.  Ayrıca vatandaşa, talebinin takibini yapabilmesi için Sincan Belediyesi bilgilendirme mesajı atıyor. Vatandaş eğer isterse Sincan Belediyesi’nin internet adresinde var olan, e-belediye bölümünden de başvuru takibini yapabiliyor.  

 

Pek çok konuda vatandaşın başvuru yaptığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna: "Vatandaşlarımız gün içinde ilgili arkadaşlarımıza her türlü taleplerini iletebiliyor. Belediyeyle ilgili olan konularda, talep edilen şey neyse anında işleme alınıyor. Bizim yetki alanımız dışında kalan konularda ise ekibimiz, yine yönlendirici ve yol gösterici bir tutum gösteriyor. Yani vatandaşı 'bu bizim işimiz değil' diyerek göndermek yerine onlara, 'nasıl yardım edebiliriz?' diye hareket ediliyor” dedi.

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