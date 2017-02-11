Çukurova elektriğe kurban mı edilecek?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Seyhan 1 Hidro Elektrik Santrali’nin özelleştirilmesindeki sakıncaları ortaya koyarak konu hakkında Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdik.

Seyhan Havzası’nın sonunda yer alan ve Çukurova için her konuda hayati öneme sahip Seyhan 1 HES’nin yapılış amaçlarının başında Çukurova’nın sulanması ve Adana’nın taşkınlardan ve sel afetinden korunmak olduğu kaydedip, elektrik üretiminin ise son sıralarda yer aldığını belirttik. Özelleştirme kapsamına alınan Seyhan 1 HES’nin eski Genel Müdürü Halil Alış’ın bu konudaki çekincelerini TBMM’de KİT Komisyonu’nda dile getirdiğini açıkladık. Seyhan 1 HES’nin özelleştirilmesi durumunda önceliğin elektrik üretimi olacağını bu durumunda kamu yararının göz ardı edilmesini beraberinde getireceğini vurgulayıp, öncelikli amaç olan sulama ve taşkınlardan korunma konularının unutulmasının bölge için yakın ve uzak gelecekte felaketler doğurabileceğini ifade ettik.

Enerji Bakanı Berat Albayrak’a Seyhan 1 HES’ni özelleştirme kapsamından çıkarıp çıkarmayacaklarını sorup önergemizde şu sorulara yer verdik:

Özelleştirme kararı alınırken DSİ, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Sulama Birlikleri ve ilgili STK’lardan görüş alınmış mıdır? Bu karar hangi kriterlere göre verilmiştir? Seyhan 1 HES’i özelleştirme kapsamından çıkartılması için bugüne kadar hangi itirazlar, hangi kurumlar tarafından yapılmıştır? Bu itirazların akıbeti nedir? Özelleştiği takdirde öncelikli amaç olan sulama ve taşkınları önleme konuları ne olacaktır? Seyhan 1 HES’i özelleştirme kapsamından çıkartmayı düşünüyor musunuz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

Seyhan Havzasının sonunda yer alan Seyhan 1 HES, öncelikle Çukurova’nın sulanması ve Adana ilinin taşkından korunması, son sırada ise elektrik üretimi konularında hizmet vermektedir. Özelleştirme kapsamına alınan söz konusu Seyhan 1 HES hakkında tartışmalar başlamış, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) eski Genel Müdürü Halil Alış bu konudaki çekincelerini TBMM’deki Kit Komisyon toplantısında da dile getirmiştir. Elektrik üretiminden ziyade Çukurova’nın sulanmasını ve şehrin su baskınından korunmasını amaçlayan Seyhan 1 HES, özelleştirildiği takdirde elektrik üretimine yönelecek, bu da bir çok kamu yararının göz ardı edilmesine neden olacaktır. Bu çerçevede: