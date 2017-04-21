Çukurova Rock Festivali 12-13-14 Mayıs 2017 Adana Galeria AVM çim alan üzerinde gerçekleştirilecek

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

Festivale Adana ve çevre illerden çok sayıda katılımcı bekleniyor.

Bu yıl 12-13-14 Mayıs tarihleri arasında Adana Galeria AVM Çim Alan’da ilki gerçekleşecek Çukurova Rock Festivali’nde sahne alacak isimler açıklandı.

Geçtiğimiz yıl, Zeytinli Rock Festivali’nde, 70'den fazla sanatçı ve 100.000'den fazla müzikseveri buluşturarak, Türkiye müzik festivali tarihine damga vuran Milyon Yapım, 2017 yılında yepyeni bir festivali daha müzikseverlerle buluşturuyor.



GÜNDE 7 SANATÇI



Günde 7 sanatçının sahne alacağı programda, Adana ve civarında yaşayan müzikseverler 3 gün boyuca yüzde 100 müzik ve eğlence ile gerçek bir festival deneyimi yaşayacak. Kral Pop Tv medya sponsorluğunda, Red Bull desteğiyle, Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarında da yayınlanacak heyecanla beklenen festival sosyal medyada #CRF2017 hashtagi ile şimdiden konuşulmaya başladı.



TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN YILDIZLARI ÇUKUROVA’DA…



Pentagram’dan Mor ve Ötesine; Athena’dan Feridun Düzağaç’a; Teoman’dan Selda Bağcan’a Türk rock müziğinin yıldızlarının Adana, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranlarıyla buluşacağı festivalin günlük ve kombine bilet satışları bulunuyor.



UMUT KUZEY’İN BAŞARISI



Adanalı rock sanatçısı Umut Kuzey’in organize ettiği festivale şimdiden yoğun ilgi var. Daha önce Zeytinli’de düzenlenen festivali bu yılmemleketi Adana’da yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Umut Kuzey, tüm rocseverleri festivale davet etti.



Festival Programı



12 MAYIS CUMA

PENTAGRAM

MOR VE ÖTESİ

PİLLİ BEBEK

KURBAN

KURTALAN EKSPRES

DİREC-T

MADCAP



13 MAYIS CUMARTESİ

ATHENA

FERİDUN DÜZAĞAÇ

SEKSENDÖRT

UMUT KUZEY

FLÖRT

ÇAMUR

ANATOLİK



14 MAYIS PAZAR

TEOMAN

SELDA BAĞCAN & BOOM PAM

PİNHANİ

ADAMLAR

BABA ZULA

DENİZ TEKİN

SÜPERNOVA