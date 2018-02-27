Cumhur İttifakını seyrederek eleştirmeyin!

Eyüphan Kaya

Kardeşim yeni sistemin şakası yok, halk oylamasına sunuldu ve kabul edildi.

Eğer gerçekten siyaset yapmak istiyorsanız bu sistemin imkanlarından yararlanın. Bundan yararlanmanın en iyi imkanlarından biri de ittifaklardır.

İşte görüyorsunuz Ak Parti ve MHP ile BBP ittifak ettiler, eğer Saadet partisi, Erbakan vakfı, Hüda Par gibi partiler bu ittifaka ilgisiz kalıp Ak partiyi mikro milliyetçilere muhtaç ederlerse sorumlu olduklarını unutmasınlar.

Buyurun İslami ve insani değerleriniz ne varsa iyice düşünün taşının hassasiyetlerinizi asgari düzeyde ortaya koyun ve Cumhur İttifakına katılın, başka türlü uzaktan uzağa eleştirirseniz halk sizden hesap sorar bilesiniz.

Mesela MHP de dahil şu maddeye kim itiraz edebilir?

*İslam’ın temel prensipleri doğrultusunda siyaset yapmak, hükümet etmek esastır.

Varsa talep paketinizi alıp bu ittifakın kapısını çalacaksınız kabul edilse de edilmese de kamuoyu bunu değerlendirir. Bir yanda ilgisiz kalıp diğer yanda AK parti milliyetçileşti derseniz bu eleştirinin yanımda bir değeri yok bilesiniz.

Sol ittifaka gelince, CHP, HDP, DBP, PAK, HAK PAR ve diğer partiler niye ortak müşterekler üzerinde bir ittifak oluşturmuyorsunuz?

Bir araya gelin akil adamlarınızı çalıştırın, ona göre strateji oluşturun ve blok halinde seçime katılın. Aklıma gelen bir çok isim var da ben niye katkı vereyim ki siz kendinize düşünün taşının Anadolu insanının hassasiyetlerini dikkate alın ve karşı blok oluşturun, fena mı olur? Yoksa 15 günlük çatı aday bir öncekinde olduğu gibi sizi yarı yolda bırakır bilesiniz. Üstelik halk ikinci seçimin ekonomiye olan maliyetinin hesabını da size sorar.

Yok eğer bir araya gelecek kadar ortak amaçlarınız yoksa demek ki derdiniz bu ülke bu millet değildir.

Buyurun size 7 madde ben söyleyeyim;

1-Ülke bütünlüğünü korumak,

2-Cumhuriyeti cumhurun hizmetine amade etmek,

3-Bayrağı Türkiye bayrağı olarak tanımlamak,

4-Vatandaş endeksli bir yasama ve yürütme,

5-İslami değerlere barışık bir siyaset,

6-Kürt meselesini çözüme kavuşturmak,

7-İnanç ve Etnik köken üzerinde ucuz siyaset yapmamak,

Artık devamını siz getirin olur mu?

Tüm siyasi cenahlara sesleniyorum; diyorum ki gelin şu eskimiş siyasetin takıntılarından kurtulun; eğitim, sağlık, ekonomi, sanayi, bilgi ve teknoloji, ilim, hikmet ve merhametle yaşayalım ona göre siyaset yapalım, ne desiniz?