CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MEHMET UÇUM’DAN ANAYASA DEĞERLENDİRMELRİ

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun iki günlük anayasa değişikliği yazı dizisi yayınlandı. Başdanışman Mehmet Uçum’un buna yönelik cevapları, kafalardaki soruları gidermekten daha çok, kaygıları çoğaltan cevaplar içermektedir. Mehmet Uçum bu anayasa değişiklik paketinin esas mimarlarındandır.

“Cumhurbaşkanına verilen KHK, kanun hükmünde değil… Sadece OHAL döneminde çıkardığı kararname kanun gücündedir.”

Cumhurbaşkanının OHAL ilan etmesinin önünde bir engel var mı?

“Mevcut sistemde OHAL KHK’sı bir ay içinde görüşülmesi öngörülürken, bu süre üç aya çıkarıldı. Üç ay içinde görüşülmezse ortadan kalkar.”

Üç ay içinde denetime tabi olmayan sınırsız alınan kararlar ne olacak?

“Yasama ve denetim güçlendi; ABD’de sadece Meclis araştırması vardır. Biz yazılı soru ve genel görüşmeyi muhafaza ettik, Meclis soruşturması hem cumhurbaşkanı hem bakanlar açısından var, meclis eliyle yargı denetimi var.’’

Meclis araştırması var mı? Yok. Yazılı sorulara cevap verilmediğinde bir yaptırımı var mı? Yok. Soruşturmada aranan sayılar yükseltilmiş, neredeyse imkânsız hale getirilmiş.

“Tek kişilik hükümet güvenoyunu halktan alır… Gensoru yok. Tek kişi halktan güvenoyunu alır, tek kişilik hükümettir, yardımcılar ve bakanlar, sekretarya görevi görürler, bakanların profilleri son derece düşük olur. Teknokrat hizmeti esaslıdır.”

Görüldüğü gibi halk bir kişiyi seçti mi tamam. Bütün yetkiler onda; istediği kişiyi (herhangi bir kriter yok) istediği sayıda (makul sayıda-kime neye göre) başkan yardımcısı, istediği kişiyi bakan atadığı, istediği zaman görevden alabildiği. Düşük profilli denetim dışı bırakılan bakanlarla, gensoru müessesi, sorumluluk olmadan keyfine göre yönetebilir.

Vekil 45 gün görev yapabilir, aday olup seçilirse süreyi tamamlar, tamamlama seçimi 5 yıllık 2 dönem kuralı dışında yani; iki kez daha aday olabilir diyerek, üç seçimi kazanarak 15 yıllık başkanlığın önünün açık olduğunu söylüyor.

Fesih değil birlikte seçim… Tamam işte tam da söylenmek istenen bu; parti başkanı olarak cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Meclis sürekli başkanın tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Başkanın istediği yasaları çıkarmadığında fesih korkusu yaşayacak. Meclisin seçimleri yenilenmesinde 2/3 (400) aranırken, bir kişi, cumhurbaşkanı meclisi feshedebilecek.

Seçimi Meclis yenilerse cumhurbaşkanı 3.kez aday olabilir… Cumhurbaşkanı meclisteki grubuna söyledi, ikinci dönemin sonunda seçime götürme karar alındı, cumhurbaşkanı 3.kez aday olabilirmiş. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değil kişisel ihtiyaçları için kullanırsa seçmen gerekli yaptırımı uygulayacakmış!

Sıkıyönetim kökünden kaldırılmış..! Sıkıyönetimin bütün uygulamalarının OHAL kapsamı içine alındığı söylenmiyor. OHAL siyasetin emri altında gereğini yapacakmış! Başkası yaparsa kötü, siyasetçi yaparsa sorun yok!

Genel başkanlık zorunlu değilmiş..! Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider olduğu için kendi partisiyle ilişkide genel başkanlığı tercih edebilirmiş. Ancak başka parti mesela CHP parti dinamikleri farklı bir tabloyu ortaya çıkarabilirmiş. Erdoğan istediği için cumhurbaşkanı olduktan sonra partiyle bağı kesilir hükmü kaldırılmadı mı?

Doğrudan meşruiyet HSYK’da meşruiyet tartışmasını kaldıracak… Çünkü her seçim demokratik değilmiş. Hâkim ve savcılar kamplaşmış. Görevlerini yapamamışlar. Politik görüşlerini deşifre ederek mahkemelere gelenler bakımından güven problemi yaratmış. Bir sistemin demokratik ilkesi meşruiyetmiş. Bunun taban ilkesi de halkın seçimiymiş.

4 üye doğrudan (Adalet Bakanı ve müsteşar ile birlikte; 6 üye doğrudan) 7 üye dolaylı alanından geliyormuş. Demokratik meşruiyete inanıyorsak, halk yasama ile yürütmeyi aynı siyasi mecrada oluşturursa bunun meşruiyetinin tartışabilir misiniz? Oluşturursa oluşturur. Seçilenlerin bunu kullanması her zaman olur... Bir kişi; parti başkanı olarak cumhurbaşkanı seçerse siyasi tercih olmaz, yargı kendi içinde seçim yaparsa siyasi tercihler belirleyici olur muş!

Bunu dengelemeye yönelik bir tedbir var mı? Yok.

Seçimler 2019’da yapılacak ancak cumhurbaşkanı bazı yetkileri hemen kullanmaya başlayacak. Mesela hemen parti başkanı olacak, milletvekilleri listelerini yazarak parlamentoyu oluşturacak. HSYK hemen değişecek, yüksek kaldırılacak HSK; hakimler savcılar kurulu olarak değişecek. Anayasa Mahkemesi’nin değişikliği hemen olacak. Denetimsiz, kontrolsüz, yönetenlerin yargıya sevkinin çok zor olduğu bir yönetim modeli.

Parti devleti tesis edilecek. Önemli görevler üstlenebilmenin şartı liyakat değil; partili olmak esas kriter haline gelecek.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr