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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti
Mamak’ın gerek kentsel dönüşüm projeleri gerekse sosyal projeler açısından her zaman gelişim gösteren bir ilçe olduğunun altını çize Topçu,“ Mamak Belediyesinin çalışmalarını yakında takip ediyoruz. Başkan Akgül gerçekten güzel işlere imza atıyor” dedi.

İmkanları en verimli şekilde kullanıyoruz

Ziyarette belediye çalışmalarını Topçuya anlatan Akgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Mamak Belediyesi sahip olduğu imkanları en verimli şekilde kullanan, bütçesini iyi yöneten ve buna bağlı olarak büyük yatırımlar yapabilen bir belediye haline geldi.

Hizmet yolunda bizlere destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette Akgül’e Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak eşlik etti.

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