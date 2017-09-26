Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti

İmkanları en verimli şekilde kullanıyoruz
Ziyarette belediye çalışmalarını Topçuya anlatan Akgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Mamak Belediyesi sahip olduğu imkanları en verimli şekilde kullanan, bütçesini iyi yöneten ve buna bağlı olarak büyük yatırımlar yapabilen bir belediye haline geldi.
Hizmet yolunda bizlere destek olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette Akgül’e Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Erdal Ak eşlik etti.
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