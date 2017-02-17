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Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın ocak ayında 163 milyon TL’lik örtülü ödenekten yaptığı harcamayı meclis gündemine taşıdık

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İbrahim Özdiş

Ocak ayında Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bir ayda örtülü ödenekten harcadığı 163 milyon TL’yi meclise taşıdık.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alıp, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle, 21 milyon kişinin asgari ücretle geçimini sağlamaya çalıştığı Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım’ın sadece bir ayda örtülü ödenekten 163 milyon TL harcamasının etik olup olmadığı sorusunu yönelttik. 3 milyon 750 bin işsizin olduğu ülkemizde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın astronomik harcamasının vicdanları yaraladığına değinip, örtülü ödeneğin nereye harcandığının da merak konusu olduğunu vurguladık.

REFERANDUM ÇALIŞMASINDA NE KADAR HARCAYACAKSINIZ?

Konuşmamızda bu harcama istikrarırın referandum çalışmalarında aynı hızla devam etmesi durumunda rakamların milyarlarca  (eski para ile katrilyonlarca) liranın nasıl ve nereye harcanacağının bilinmeyeceğine değinen Özdiş, konuşmasında şu görüşlere yer verdik:  

“Sorum Sayın Başbakan Binali Yıldırım’a: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte kullandığınız örtülü ödenekten sadece ocak ayında 163 milyon TL harcandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İşsizliğin rekor kırdığı, resmî rakamlara göre 3 milyon 750 bin işsizin bulunduğu, 5 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle beraber 21 milyon kişinin asgari ücretle geçindiği günümüz Türkiyesi'nde 163 milyon TL'yi sadece bir ayda nasıl harcadınız, nereye harcadınız? Bu harcama istikrarınızı sürdürürseniz referandumda "evet" propagandası boyunca milyarlarca, eski parayla katrilyonlarca lira harcayacaksınız demektir. Bu harcamalarınızı etik buluyor musunuz?”

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