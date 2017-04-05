Pursaklar Belediyesi ve Kol Kola Hareketinin birlikte düzenlediği Reis’ten Şiirler programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla okuduğu şiirler gençler tarafından seslendirildi.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen şiir gecesi renkli anlara sahne oldu. Ankara’da şiir yarışmalarında derece elde eden gençler sahne alarak birbirinden güzel şiirleri okudu. Şiir gecesine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kol Kola Hareketi yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, okul müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Birbirinden değerli isimlerin şiirlerini seslendiren gençler, performanslarıyla davetlilerden büyük alkış aldı.

Ziya Gökalp’in ‘Minareler Süngü Kubbeler Miğfer’ şiiri ile başlayan gece, İbrahim Sadri’nin ‘Bizim de Yaşadığımız Hayat Kardeşim’, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak’, Arif Nihat Asya’nın ‘Dua’, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmet’e Mektup ve Canım İstanbul’, Erdem Beyazıt’ın ‘Birazdan Gün Doğacak’, Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’, Esat Kabaklı’nın ‘Ez Oğlum Şarkısı ve Vatan’ şiirleri seslendirildi. Eren Polat ise Yol mu dayanır şehitlik türküsü ile mini bir konser verdi. Programın sonunda protokoldeki isimler hep birlikte AK Parti’nin referandum şarkısı olan ‘Hepimiz Kardeşiz’i seslendirdi.

Program hakkında değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’ye gelen nadir liderlerden bir tanesidir. İnşallah yeni Erdoğanlar yetişecek. Böyle güzel bir gecede Tebessüm Şehri Pursaklar’dan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı selamlarımızı iletiyoruz. 16 Nisan’da sandıkları evet ile patlatacağız inşallah” dedi.