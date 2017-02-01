CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLARI KONUŞUYOR

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Geçen hafta Başdanışman Mehmet Uçum Hürriyet gazetesine, bu hafta Başdanışman Özlem Zengin Habertürk’te Kübra Par’a Anayasa değişikliği ile ilgili röportaj verdi. Sloganlarla değil, içerikle konuşalım diyor. Doğru, içerikle konuşalım ama kimse içeriğe girmiyor.

1-Cumhurbaşkanı yeterince denetlenebilecek mi? Sistem tek adam rejimine dönüşür mü?

Gensoru dışındaki tüm denetim mekanizmaları aynı, meclis soruşturması var. Şu anki sistemde cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanmıyor. Yeni düzenlemede işlediği her suçtan soruşturma açma teklif edilebilir. Yalnızca yüce divan değil, her adım bir denetim mekanizması, soruşturma açarak bile zor durumda bırakabilirsiniz.

DOĞRU DEĞİL: Siyasi denetim yok. Gensoru yok, araştırma yok, soruşturma istemek için salt çoğunluk yani; 301 imza, soruşturma açmak için; 3/5, 360, yüce divana sevk edebilmek için 2/3 yani; 400 imza gerekli. Söylendiği gibi soruşturma istemek, soruşturma açmak, yüce divana sevk etmek parti başkanı olarak cumhurbaşkanının belirlediği mecliste, hiç de kolay değil. Vatana ihanet dışında yargılanamıyordu; doğru. Ancak şimdi yürütme yetkisi, bütçe hazırlama, bütçeyi istediği gibi kullanma, kurumları açma, kapatma, düzenleme yetkisi veriliyor. Bu yetkilere göre her an hesap sorulabilir görüşü hiç doğru değil.

2-Kuvvetler ayrılığı ortadan kalkar mı?

Yasama mevcut Anayasa’da hangi haklara sahipse haklarını kullanmaya devam ediyor, yürütme de yürütme olarak kalmayı sürdürüyor. Yasamanın hiçbir görevini alıp yürütmeye vermiyoruz. Sadece ikisi de halk tarafından seçiliyor.

DOĞRU DEĞİL: Yürütme yani bakanlar kurulu meclisin içinden çıkıyordu şimdi başkan, ağırlıklı olarak dışarıdan atıyor, seçimle gelmiyor. Meclisin bakanlar üzerinde hiç bir etkisi kalmıyor. Bütçeyi meclis değil cumhurbaşkanı yapıyor. Meclis bütçeyi onaylamasa bile yıllık artırımla bir önceki yılın bütçesiyle aynen devam ediliyor.

3-Meclis gücünü kaybeder mi?

Yasama yetkisi milletvekillerine bırakılacak. Toplumda seçilme ihtimali olanların seçilme ihtimali artacak… Meclisin müstakil olma ve ortak bir ekip gibi davranma kabiliyeti artacak. Bu durumda meclis zayıflamaz, aksine güçlendirir.

DOĞRU DEĞİL: Cumhurbaşkanı ile meclis aynı anda seçime girecek, milletvekillerini cumhurbaşkanı parti başkanı olarak belirleyince; nasıl toplumda karşılığı olmuş olacak? Bütün yetkiler başkanda toplanınca meclis çoğunluk grubu başkandan bağımsız nasıl hareket edecek? Başkana bağlı bakanlar, yasamayı dikkate alacak mı?

4-İki seçim aynı anda yapılırsa cumhurbaşkanı meclisi kontrol altına alır mı?

İki sandık konulduğunda seçmenin ne yapacağını bilmiyoruz… Cumhurbaşkanı olan kimse, mecliste çoğunluğu alacak gibi düşünülüyor. Bu, milletin aklına haksızlıktır…

DOĞRU DEĞİL: İki seçimin aynı anda yapılması tamda bunun için yapılıyor. Uyumlu çalışma, istikrar olsun, aman çatışma olmasın diye; kimi cumhurbaşkanı seçiyorsanız, onun partisine oy verin denilecek. Halkında böyle düşünmesi çok normal olabilir.

5-Cumhurbaşkanı, parti başkanı olursa milletvekillerini etki altında bırakır mı?

Kişinin kendi tercihine bağlı, kesin kural yok. Ama cumhurbaşkanı seçilebilmek için siyasi kimliğiniz olmak zorunda. Başka türlü bu liderliği göstermesi zor olur.

DOĞRU DEĞİL: Bu değişiklik sırf bunun için yapılmıyor mu? Değişiklik referandumdan geçtiği gün Erdoğan partinin başına geçecek. Milletvekilleri de başkana tam bağımlı hale gelecek; bugün olduğundan daha fazla etki altında olacak.

6-Cumhurbaşkanı, her istediğinde meclisi feshedebilecek mi?

Cumhurbaşkanı seçime gitmeye karar verirse kendisi de seçime gidiyor ve dönem kaybetmiş oluyor. Milletvekilleri böyle bir sınırlama yok, seçim kararı için 360 oy aranması adildir.

DOĞRU DEĞİL: Cumhurbaşkanının istediği zaman meclisi tek başına fesih yetkisi meclis üzerinde baskı oluşturacak. İkinci dönemin sonunda meclis eliyle seçime götürdüğünde üçüncü dönem aday olabilecek. Cumhurbaşkanı %50,01’le tek başınameclisi feshederken, milletin %99’nu, yani tümünü temsil eden meclisten 360 oy isteniyor.

7-Cumhurbaşkanı, veto yetkisiyle meclisin yasa yapmasını engelleyebilir mi?

Cumhurbaşkanın kanun yapma yetkisi yok, göreviyle ilgili kararname çıkarabilecek, meclis o alanda düzenleme yaparsa kararname ortadan kalkacak, kanun üste kalacak. Meclisin veto durumunda tekrar geçirmesi için 301 mantıklı rakamdır.

DOĞRU DEĞİL: Kararname çıkarma yetkisi var. Cumhurbaşkanın oluşturduğu meclis onun çıkardığı kararname karşısında düzenleme yap(a)maz. Vetodan sonra aranan 301 rakamı çok yüksektir.

8-Cumhurbaşkanı, ülkeyi OHAL kararnameleriyle yönetebilir mi?

Şu an OHAL’de ne varsa yeni sistemde aynısı var. Üstelik sıkıyönetim kaldırılıyor. OHAL kararnameleri 3 ay içinde Meclis’in onayından geçmek zorunda.

DOĞRU DEĞİL: Şimdiki OHAL’in aynısı varsa, hani daha demokratik olacaktık? Sıkıyönetimin bütün uygulamaları OHAL’in içine alınıyor. Şimdiki uygulamada OHAL onaylama süreci bir ay, değişiklikle bu süre 3 aya çıkarılıyor, bu süre içinde yapılan tüm uygulamalar denetim dışı.

9-Yargı siyasallaşır mı?

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 3’nü Meclis 12’sini cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı ancak görev süresi dolanları değiştirebilir. HSYK üyelerinin 2’si tabi üye, 4’nü cumhurbaşkanı, 7’sini meclis seçecek. Mecliste nitelikli çoğunluk aranacak. Yargının siyasallaşması mümkün değil.

DOĞRU DEĞİL: Cumhurbaşkanı daha yeni iki üye atadı. Boşalmalarda atayacak. Tabi üye Adalet Bakanı, Müsteşarı ve 4 üye doğrudan cumhurbaşkanı, 7’si de başkanın belirlediği meclis tarafında seçilecek. Bu yargının tamamen siyasetin emrine girmesidir.

10- Başkan yardımcıları kaç kişi olacak? Cumhurbaşkanı’na kim vekalet edecek?

Bu düzenlemeler yeni Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 6 ay içinde yapılacak. Makul bir sayı olacaktır.

DOĞRU DEĞİL: Yani kervan yolda düzülür! Başkan yardımcılarının sayısı belli değil, nitelikleri belli değil. Neden 6 ay sonra? Makul bir sayı; kime göre? Nedir bu makul ölçü?

Görüldüğü gibi eksik ve yanlışlar çok, dile getirenlere; şimdiki sistem iyi mi? Cevabı veriliyor. Var olduğu iddia olunan yanlışlar devam edecekse bu telaş-uğraş niye?

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr