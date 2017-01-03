CUMHURBAŞKANLIĞI, PATRONLU BAŞKANLIK

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

17.12.2012 tarihinde Başbakan olarak ‘yasama ve yargı bizim için ayak bağıdır’ diyen.

14.08.2016 tarihinde ‘Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değiştirilmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin Anayasal olarak kesinleştirilmesidir’

18.082016 tarihinde yine ‘parlamenter sistem artık bekleme odasına girmiştir’ açıklamaları ile arayışını ve isteğini çok açık ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a.

15 Temmuz 2016 darbe kalkışması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘fiili duruma hukuki yol aranması’ isteği Erdoğan’ın eline ummadığı, beklemediği imkanı sağlamıştır.

AKP sözcüleri ve AKP kamuoyu goygoycularının; parlamento daha da güçlü hale gelecek, kuvvetler ayrılığı güçlenecek laflarına, bakmayın. Hiç böyle bir durum söz konusu değil. Getirilmek istenen sistemin adı; başkancı veya patronlu başkanlık sistemidir.

Peki, yine AKP sözcüleri ve kamuoyu goygoycularının dediği gibi bu değişiklik ile siyasi istikrar sağlanır, demokrasi güçlenir mi? gelişmiş demokratik ülkeler içinde parlamenter sistemden vazgeçip başkanlık sistemine geçen ülke var mı?

Hayır yok. Bugüne kadar parlamenter sistemden, başkanlık sistemine geçen üç ülkeden Zimbave, Gana ve Mali’de sistemin bir süre sonra dikta rejimine dönüştüğü tespit edilmiştir.

Fiili duruma hukuki yol aranması düşüncesi ile yola çıkanlar, sistemi-rejimi kökten değiştirecek Anayasa değişikliğini kamuoyunu yeterince bilgilendirmeden, Anayasal kamuoyu oluşturmadan, milletvekillerinin içeriğini bilmeden boş kâğıtlara imza attırılarak Anayasa komisyonuna getirilen değişiklik teklifi; Anayasa komisyonunda da yeterince tartıştırılmadan, görüşmeler tamamlandı.

Söz talebinde bulunan milletvekillerine söz verilmedi, milletvekilleri konuşturulmadı. Öyle ki; TUZLU İÇ FISTIK DAĞITIMI-İKRAMI, bir milletvekilinin konuşmasından önemli hale geldi. Komisyon başkanının yetmediği yerde iktidar partisi milletvekilleri imdada yetişti, bir milletvekilinin konuşması devam ederken, iktidar milletvekili TUZLU FISTIK dağıtarak, konuşmayı sabote etti.

Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kuruluna gelecek. Genel kuruldan da olabilecek en hızlı sürede geçirerek; halk tam bilgi sahibi olmadan, halka götürülmek isteniyor.

İktidara yakın MAK Danışmanlık’ın yaptığı ankete göre, halkın yarıdan fazlası Anayasa değişikliğinin içeriğini bilmeden referandumda ‘evet’ oyu vereceğini söylemiş.

52 ilde 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan anket çalışmasında, ankete katılanların yüzde 54’ü Anayasa değişikliği paketinin içeriğiyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtmiş. Sadece yüzde 36’lık bir kesim bilgi sahibi olduğunu söylemiş.

Buna karşılık katılımcıların yüzde 55.22’si ‘Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?’ sorusuna evet cevabı vermiş. Yüzde 29.05’lik kesim hayır oyu kullanacağını, yüzde 15.73’lük kesim ise bu konuda görüşü bulunmadığını belirtmiş.

Yalnız sorulan soruya dikkat edin, soru çok masum gözükmüyor ‘Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir referandum yapılsa onaylar mısınız?’ bu kadar masum hale getirildiği halde ‘evet’ diyecekler yüzde 55.22.

Oysa bu değişikliğin içeriğinde; Meclisin etkisiz hale geleceği, bakanlar kurulunun sona ereceği, yargının kontrol altına alınacağı, tüm yetkilerin tek elde toplanacağı.

Tüm yetkileri eline alacak olan cumhurbaşkanının; kararname çıkarma yetkisini kullanacağı, tek başına OHAL çıkarma hakkına sahip olacağı, istediği kişileri bakan yapacağı, milletvekilleri bakan olduğunda milletvekilliklerinin düşeceği, istediği sayıda, istediği niteliklere sahip kişileri başkan yardımcısı yapabileceğini…

Tüm yetkileri eline alan başkanın; istediği idari değişiklik haklarını kullanarak, istediği kurumu kapatabileceği, yeni kurumlar kurabileceğini, tek başına yüksek kamu görevlilerini; vali, emniyet müdürü, büyükelçi ve üst düzey bürokratları atayabileceğini bilse bu değişikliğe ‘evet der mi? Tek kişinin istediği an Meclisi feshedebileceğini bilse…

Bizim halkımız liderini ne kadar çok severse sevsin ‘evet’ demez. Devlet bir kişiye teslim edilemez der.

Acımasız terör yeni yılın ilk saatlerinde 39 vatandaşımızın canını aldı. Artan terör, sınır ötesinde yaşanan savaşlar, ekonomideki belirsizlikler… ülkemizde bu kadar sorun yaşanırken tek derdimiz BAŞKANLIK mıdır?