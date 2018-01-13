CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’nin AK Parti ile ittifak yapma kararına karşı çıkan siyasi çevreler büyük bir telaş içine girdiler. Özellikle de bu partilerin başında CHP gelmekte. İttifak kararı ortaya çıkmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ne güzel de pembe tablolar çiziyordu. Meclis dışındaki partilerle kapı komşuları gibi birbirlerine gidip gelerek kapalı kapılar ardında kararlar alıyorlardı. Nasıl ki MHP genel başkanı Devlet Bahçeli vatanını ve milletini seven; ülkesinin huzur ve istikrarını düşünen bir lider olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme açıklamasından sonra bu gönül birliği içinde olan muhalefet partilerinin kimyaları bozuldu, huzurları kaçtı. CHP yetkilileri böylesine bir gelişme karşısında hiç boş dururmu MHP’nin tabanını etkilemek için hemen kara propaganda yapmaya başladı.

CHP meclis dışında olan partilerle Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket etmek için sıkı bir işbirliği içindeydi. Ziyaret adı altında bir araya gelmek suretiyle ittifak şartlarını görüşüyorlardı. Fakat ne yazık ki Devlet Bahçeli AK Parti ile mertçe, dürüstçe “Milli ve Yerli” çıkışıyla ittifak açıklamasında bulunması muhalefet partilerinin bu hayalci girişim hazırlığını bozdu.

CHP’nin gizliden gizliye yürüttüğü hesap senaryosunda Meral Akşener ile Abdullah Gül ikilisinin ismi geçmekteydi. Akıllarınca 16 Nisan referandumunda muhalefet bloğu olarak aldıkları yüzde 48.6 oy başarı hayallerinin ilham kaynağını oluşturmaktaydı.

Muhalefet çevrelerinden sızan haberlere göre hazırlanan senaryoya göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her parti kendi adayını gösterecek, yeterli oy alınaları zaten mümkün olmayacağı için seçim ikinci tura kalacaktı. İkinci turda kendi adaylarını çekerek tek bir aday üzerinde anlaşarak ikinci seçiminde sözüm ona Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saf dışı bırakacaklardı. Üzerinde mutabık kalacakları aday olarak da Abdullah Gül’ün ismi geçmekteydi. Abdullah Gül’ün tercih edilmesinin nedeni de ABD ve AB ile yakın ilgisinin olması ve AK Partinin dışına atılmış olanların destek vereceği düşüncesidir. Seçime henüz 14 ay olmasına rağmen üzerinde çalışılan bu tahminler deşifre olduğu için Abdullah Gül üzerinden yapılan gizli planları suya düşmüş gibi görünüyor.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin tespitlerine göre CHP başta olmak üzere muhalefet partileri büyük bir oy kaybı içinde oldukları görülüyor. Hele ki Devlet Bahçelinin “Milli ve yerli” ittifak açıklamasından sonra bu partilerin nasıl bir varlık gösterecekleri şimdiden merak konusudur.

Siyaset gündeminde ittifak tartışmaları devam ededursun; bir yandan da CHP AB Büyükelçilerini toplayarak ittifak konusunda basının alınmadığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu kendilerinin de nasıl bir gizli ittifak hazırlığı içinde olduğunu anlattı. Sizin anlayacağınız Türkiye’ye karşı gıcığı olan bazı AB ülkelerine kendi ülkesini şikayet ederek CHP tutarsız siyasetini kurtarmaya çalışmıştır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda milletimiz bütün olup bitenleri takip ediyor. Ülkesi ve milleti için kimin daha hayırlı olduğuna dair önemli kararını elbette ki önüne konan sandıkta verecektir…