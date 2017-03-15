Cumhuriyet Halk Partisi referandumun ‘HAYIR’lı sonuçlanması için Anadolu’da karış karış geziyor

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, ve beraberindeki heyet Kars, Ardahan ve Iğdır’da çalışmalarda bulundu.

CHP’li heyete yöre halkı yoğun ilgi gösterirken esnaf ekonomik sıkıntılarından ve işlerinin azlığından şikâyetçi oldu. Vatandaşlar heyetle bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Genel merkezden gönderilen heyette Eski Kültür ve Turizm Bakanı CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP PM Üyesi Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Eski PM Üyesi Dursun Bulut, Muammer Keskin, Kemal Taştan, Derya Şentürk, Özgen Nama, Muradiye Şit, Süreyya Cinik, Deniz Aydemir ve Mustafa Can Poyraz yer aldılar.

ANADOLU KARIŞ KARIŞ GEZİLİYOR

Anodulunun en uc köşesinde çalışma yapan heyet, esnafları tek tek gezerek ‘Hayır’ broşürleri dağıttı. Yöre halkı, Sağlar, Özdiş, Tüm ve beraberindeki heyeti bölgelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. İl ve İlçe binalarını da ziyaret eden heyet partililerle de referandum çalışmaları hakkında toplantılar yaptı.

DEMOKRASİ YOK EDİLEMEZ

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, bir apartmanın yönetiminin bile tek kişiye devredilemediği günümüzde bir ülkenin kaderinin tek kişiye emanet edilmesinin olası olmadığını vurguladı.

Özdiş geziler sırasında, “Demokrasimizde aksaklıklar olabilir ama en kötü demokrasi tek adam yönetiminden daha iyidir. Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko6rumak hepimizin görevidir. 16 Nisan’da ‘Hayır’ çıkmaması durumunda bundan sonra sizlere hiçbir şey sormayacaklar. Çünkü ülkenin yönetimi tek adamın kontrolünde olacak. İşte bu nedenle yönetimde ve parlementer sistemde söz sahibi olmak istiyorsanız oylarınız ‘Hayır’ olmalıdır. Vereceğiniz her ‘Hayır’ oyu ülkenin hayrına olacaktır”dedi.

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜĞE AYKIRI

Eski Kültür ve Turizm Bakanı CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da yaptığı konuşmalarda “16 Nisan’da Cumhuriyeti yıkmak istiyorlar. “Evet”ler “hayır”ların gerisindedir. Bu değişiklikle eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Yargıyı, yasamayı ve yürütmeyi tek adamda toplamak istiyorlar. Bu değişiklik kabul edilirse Sayın Erdoğan, Eşi Emine Hanımı da yardımcı olarak atayabilir. Azerbaycan’da bunun bariz örneğini gördük. Vatandaşlarımızdan hayır tercihini kullanmalarını istememizin birçok nedeni var. iktidar 15 yıldır hangi yasayı isteyip de çıkartamadı da böyle bir şeye başvurdu? “Evet” tercihini kullanacağını belirten vatandaşlarımıza ‘neden evet diyorsunuz?’ diye sorduğumuz geçerli bir neden söyleyemiyorlar. Cemre havaya düştü.. Suya ve toprağa da düşecek. Bir şölen havasında, bahar havasında referandum çalışmasını yürütelim istiyoruz. 16 Nisan’da yurdumuzda çok güzel günler yaşayacağız. Kamuoyu araştırmaları ve yaptığımız çalışmalar da bunu gösteriyor.’’ dedi.

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise, bu topraklarda asla vazgeçilmez olması gereken demokrasiyi, parlementer sistemi sonuna kadar korumak için ‘Hayır’ dediklerini belirtti.