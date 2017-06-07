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Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor

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Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor
Konservatuar alanında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği büyük ilgi görüyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun tercihi olan kurslar tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar

Kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Açtığımız kurslarla insanların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştireceklerine imkan sağlıyoruz. Ayrıca üniversiteye hazırlanan gençlerimiz konservatuar kurslarımız sayesinde yeteneklerini geliştirme ve üniversite sınavlarına hazırlanma şansı buluyor” dedi.

 

Özel ders almak yerine MKM’ye geliyoruz

 

Özel dersler için ciddi bir maddiyat harcamak gerektiğini söyleyen kursiyer Sena Küsmez, “MKM’de eğitmenlerimiz bizi hem üniversite sınavlarına yönelik hazırlıyor hem de hiçbir ücret talep edilmiyor. Böyle bir fırsatı sunan Başkan Akgül’e teşekkür ediyorum” dedi. Konservatuar Türk Halk Müziği bölümünde teorik ve uygulamalı çalışmalar, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitimler, nota, solfej, repertuar ve uygulama, nazariyat, bağlama dersleri veriliyor. Türk Sanat Müziği bölümünde ise nota, solfej, şan dersleri, ud, nazariyat ve diksiyon eğitimi veriliyor. 

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