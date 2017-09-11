Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor

Bizler için gurur kaynağı
MKM’de açtığımız kurslarla özellikle insanların sanatsal yönlerini daha iyi geliştireceklerine imkan sağlıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunların yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençlerimiz konservatuar kurslarımız sayesinde üniversite sınavlarına hazırlanma şansı buluyor. Bugüne kadar ise MKM’de eğitim alıp, devlet konservatuarlarını kazanmış öğrencilerimizi görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor” dedi.
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