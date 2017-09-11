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Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor

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Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı olan Mamak Kültür Merkezi’nde konservatuar ve mesleki eğitim kursları devam ediyor
Her geçen yıl ilginin arttığı ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun tercihi olan kurslardan bu güne kadar sınavları kazanan 20 öğrenci devlet konservatuarlarında görev alıyor.

Bizler için gurur kaynağı

MKM’de açtığımız kurslarla özellikle insanların sanatsal yönlerini daha iyi geliştireceklerine imkan sağlıyoruz diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bunların yanı sıra üniversiteye hazırlanan gençlerimiz konservatuar kurslarımız sayesinde üniversite sınavlarına hazırlanma şansı buluyor. Bugüne kadar ise MKM’de eğitim alıp, devlet konservatuarlarını kazanmış öğrencilerimizi görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor” dedi.

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