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CUMHURİYETİMİZİN TEMELİ VE TEMİNATI !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Bugün 3 Mart devrim yasalarının 93 yıl dönümü. 3 Mart 1924’te  TBMM’de üç önemli yasa kabul edildi.  Devrim tarihimizde “Üç Devrim Yasası” adı verilen bu yasalar ile laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış oldu.

 Bu yasalar; 429 sayılı Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının kaldırılmasına İlişkin Yasa, 
430 sayılı Öğretimin Birleştirilmesi Yasası, 431 Sayılı Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Dışına Çıkartılmasına İlişkin Yasa. Her üç yasanın da temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti’ ni laik bir yapı içinde yepyeni bir devlet ve yepyeni  bir toplum olarak şekillendirmektir.  

3 Mart DEVRİM  yasaları  Cumhuriyetimizin temeli, ve teminatıdır.

Ülkemizi bu gün adeta bir ateş çemberine atanların asıl amacı bu yasaları etkisiz kılmak, Cumhuriyet devrimlerini yok saymaktır. 3 mart devrim yasaları ile Eğitim birliği yasasının temeli atıldı ve  şeriat kuralları ortadan kaldırıldı. Kadınlara eşitlik hakkı verilirken, resmi nikah zorunlu kılındı.
Devrim kanunları herkese,   kadın-erkek eşitliği ile insanca yaşama hakkını sağladı.
Devrim kanunları Türk ulusuna zekasını doğru kullanıp, bağımsız düşünmeyi öğretti.
Milleti kul olmaktan çıkarıp Vatandaş yaptı.

Eğitim sisteminin bugün getirildiği durum ortadadır. Eğitimdeki birlik yasası kaldırıldıktan sonra, 4+4+4 sistemi ile özellikle kız çocuklarının orta eğitimden  sonra  okula gitmemelerine ortam yaratılması  ''açık lise''  uydurması ile eğitime en büyük  zarar verildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu,  Ulu Önder;  Mustafa Kemal ATATÜRK  Meclis açılış konuşmasında şunları söylemiştir; ''arkadaşlar, büyük davamız, en medeni ve en müreffeh Millet olarak varlığımızı yükseltmektir''

ATATÜRK,  Ulus bilincine ve Milletin birliğine  olan inancıyla, eğitimde çok uzun bir yola çıkarken,
Herkesin okur-yazar olması için büyük bir  mücadele başlatıldı ve memleketin kalkınması için sağlam temeller atıldı. Türk Milletine olan  bu  inancı, bugün yok etmeye ve bu önemli devrimleri unutturmaya çalışıyorlar.

Biz Cumhuriyet kadınları olarak inancımızı, ilhamımızı, gücümüzü ve kararlılığımızı şanlı tarihimizden ve Devrimlerimiz den alıyoruz. Bu gün bizlere Devrim Kanunları ile verilen hakları geri almak istiyorlar. Bunu en çok da kadınların haklarını yavaş yavaş yok sayarak yapmaya çalışıyorlar. Bizler bu haklarımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız.

Devrimlerimizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak  Anayasamıza, Cumhuriyet devrimlerimize  sonuna kadar sahip çıkacağız...

Bugün, 3 Mart 1924 Devrim Yasalarının kabul ediliş günü, Laik Türkiye Cumhuriyeti'mizin, toplumsal yaşamımızın, Ulus olma bilincimizin, kadın olma özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin temellerinin atıldığı en anlamlı gündür.

Kutlu olsun...

 

 

 

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