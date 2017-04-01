Cumhuriyetimizin teminatı Liderimiz Devlet Bahçeli’dir

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, 16 Nisan referandumu öncesi yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısının ikincisini Sincan’da yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmelerde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin stratejik hamlelerinin asla unutulmayacağını belirterek “Liderimiz sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyetimizin teminatıdır” dedi.

“AKP 15 TEMMUZ’DA KARANLIĞI GÖRDÜ”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şefkat Çetin, Sincan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda salonu dolduran partililere seslenirken, Fetö-Hükümet ilişkilerini hatırlattı. Çetin, AK Parti’nin 15 Temmuz’da gerçeği gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Şunu hiç kimse unutmasın; yeni Anayasa Türk milletinin geleceğinin teminatı olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin durup dururken neden iktidar partisini desteklediği yönündeki iddialar karşısında şunu hatırlatmak istiyorum. Milliyetçi Hareket’in şahıslarla işi olmaz, asla da yoktur. Bizim ortak davamız aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.

AK Parti 15 Temmuz sonrası politikalarında da Milliyetçi Hareket’in yıllardır savunduğu politikalara yaklaşmıştır. Sandıklardan 16 Nisan’da evet çıktığında MHP’nin politikalarının daha da hissedileceğini herkes görecektir.”

PARTİLİLERE SESLENDİLER

Siyasi gelişmeleri değerlendirme toplantısında ilk sözü TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal aldı. Haberal, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldiği 2002’den bugüne icraatlarındaki yanlışlara dikkat çekti. Bu yanlışlıkların asla unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade eden Erkan Haberal, yaptıkları uyarıları dikkate almayanların bugün MHP’nin politikalarını uygular hale geldiklerini söyledi. Haberal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kamuoyuna yanlış aktarıldığını da örneklerle anlattı.

İNSAF VE İZAHA MUHTAÇ

İkinci konuşmacı Ankara Milletvekili Mustafa Mit, Milliyetçiler Platformu adı altında çalışmalar yapanların birilerinin kanatları altına girmelerini ibretle izlediklerini bildirdi. Mustafa Mit “Bazı televizyonlarda boy gösterenlere bu kanalların sahiplerinin ve sığındıkları kişilerin geçmişte ülkücülere neler yaptığını hatırlatmak isterim. Bu arkadaşlara geçmişin hatırına ve ülkücü terbiye gereği fazla bir şey demiyor, Cenabı Allah’ın ıslah etmesini diliyorum” dedi.

Üçüncü konuşmacı MYK Üyesi Yaşar Yıldırım da, MHP üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek 16 Nisan referandumun önemine dikkat çekti. Yaşar Yıldırım, her dönem Milliyetçi Hareket üzerinde oyunlar oynandığını, oynanmaya da devam edildiğini kaydetti. Yaşar Yıldırım, Anadolu topraklarının zulme uğrayan tüm mazlumların sığınağı olduğuna dikkat çekerek “Bu yüzden Türkiye’nin geleceğinin sağlam temeller üzerinde kurulması gerekiyor” diye konuştu

Bende konuşmamda; “Ankara İl Başkanlığımızın siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirme toplantısının ikincisini Sincan’da gerçekleştiriyoruz. Anayasanın millet iradesine sunulacağı 16 Nisan’a kadarki süreçle ilgili olarak İl Başkanlığımızın çalışmaları sahada devam etmektedir. Bu süreçte İlçe başkanlıklarımız ziyaret edilerek sahada Ankaralı hemşehrilerimize ve partililerimize çalışmalarımızla ilgili bilgiler veriyoruz.

11 EKİM’DEN BUGÜNE SÜREÇ…

Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’daki grup konuşmasında dile getirdiği uyarıların ardından bugünlere gelmiş bulunuyoruz.

Unutulmasın ki; Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk, önderimizdir. Cumhuriyeti kurtaran Alparslan Türkeş, başbuğumuzdur. Cumhuriyeti yaşatan ve yaşatacak olan Devlet Bahçeli de liderimizdir.”

15 Temmuz belasının yanı sıra Türkiye’nin ciddi problemleri olduğuna dikkat çektim.

“Uyuşturucudan asayişe, trafik kazalarından kadına şiddete kadar toplumu yozlaştıran birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunların bitirilmesinin çaresi de güçlü irade, güçlü kanunlar gerektiriyor. İnşallah 16 Nisan’da aziz Türk milleti evet diyerek devletin elini güçlendirecektir.”

Konuşmamın sonunda 16 Nisan’da sonuna kadar evet diyeceğimizi bir kere daha ilan edip vurguladım...