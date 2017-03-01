‘Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz’ sloganını yineleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınpark, Aydınlıkevler, Seyfi Demirsoy...

‘Daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz’ sloganını yineleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınpark, Aydınlıkevler, Seyfi Demirsoy, Güneşevler, Örnek, Zübeyde Hanım,Gültepe, Sakarya, Gülpınar, Plevne ve Karacaören mahallesinden gelen vatandaşlarla buluştu.

400 kişilik gruba seslenen Başkan Tiryaki, “Önemli olan bu ülkede yaşayan bütün fertlerin mutluluğudur. Farklı etnik grupların, farklı dini inançların, kadınların, erkeklerin, çocukların, engellilerin, toplumun bütün katmanlarının rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir ülke oluşturmaktır amaç. Anayasa değişikliği ile elde edilecek yeni sistem işte bunu sağlayacak” diyen Başkan Tiryaki, Altındağ’daki değişime de değindi.

Vatandaş can kulağıyla dinledi

Başkan Tiryaki düşüncelerini Fuzuli’ye ait olan ‘Bir vefadır dar-ı dünya, kimseyi şad eylemez’ beyitiyle ortaya koydu.“Vefasızdır dünya, kimseyi mutlu etmez” diyen Başkan Tiryaki, Allah’ın kimseye asla zulmetmeyeceğini, ancak insanın insana zulmettiğini belirtti.

Başkan Veysel Tiryaki, bir bölgede yürünecek yol yoksa, nefes alınabilecek yeşil bir alan yoksa, kültür sanat merkezleri yoksa, sinema salonları tiyatrolar yoksa, spor tesisleri yoksa, okul yoksa, çocuklar 40 – 50 kişilik sınıflarda eğitim görüyorsa, insanlar bu saydığım şeylerin varlığına değil de sadece paraya pula değer veriyorsainsan insana zulmediyor demektir. İşte bu yüzden yapılan işlerin iyi değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Başkan Tiryaki’den ağaç dikin çağrısı

Altındağ Belediyesi olarak yeşil alanlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yazık ki toplumumuzda yeşile düşman insanlar var. Daha dün gecekonduda oturanlar, bahçelerindeki ağaca gözü gibi bakıyorlardı. Şimdi apartmanda oturmaya başlayınca ağacın yüzüne bile bakmıyorlar. Oysaki Peygamberimiz Hz. Muhammed, ‘Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bu onun için hayır ve berekettir’ diye buyurmuştur. Biz de Altındağ Belediyesi bu doğrultuda çalışıyoruz.”