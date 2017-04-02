Fidanların dağıtımını bizzat gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Fatih Şahin de eşlik etti.

Sincan Belediyesi’nden yeşil hizmet… Daha yaşanabilir yeşil bir Sincan için kolları sıvayan Sincan Belediyesi vatandaşlara 15 bin fidan dağıttı. Fidanların dağıtımını bizzat gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Fatih Şahin de eşlik etti. Başkan Tuna “Gelecek nesillere havası temiz, oksijeni bol bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sincan Belediyesi olarak biz çevre bilinci yerleşmiş, modern ve yeşil bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi şehri yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. “Geleceğiniz için bir fidan da siz dikin” sloganı ile yola çıkan Sincan Belediyesi Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla, bu sene de vatandaşlara 15 bin ücretsiz fidan dağıttı. Sincan Lale Meydanında gerçekleşen fidan dağıtımına Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da katıldı. Yüzlerce Sincalıya fidan dağıtan Başkan Tuna’ya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Fatih Şahin eşlik etti.

Ücretsiz fidan dağıtımına 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fidan dağıtırken bir yandan da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tuna, vatandaşlara doğanın korunmasında ve yeşil alanın ehemmiyetinden bahsetti. Başkan Tuna “Hayatın idamesi için toprak ve suyun varlığı elzemdir. Toprak ve suyun kaynağı ise ormandır. Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve gelecek nesillere devretmekten sorumlu olduğumuz en önemli hazinemizdir. Peygamber Efendimiz, ‘Kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin’ demiş. Bizler bu desturla hareket etmeliyiz “ dedi.

DOĞA GENÇLERE KUVVET, YAŞLILARA HİKMET VERİR

Sincan’ın yeşillenmesi için önemli çalışmalara imza atan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ormansız bir vatanın çöl olduğunun altını çizdi. Başkan Tuna sözlerine şöyle devam etti: “Doğayı koruyan yeşile saygı duyan kültürün mirasçılarıyız. Sadece kendimiz için değil, başka canlılar için de ağaçlar çok önemli. Genç nesillere ağaç dikmenin önemini ve nasıl aşılanacağını göstermemiz ve onlara örnek olmamız gerekiyor. Çünkü gençler bizlerden görecek ve onlar da bir sonraki kuşağa bunu aktaracaktır. Unutmayalım ki doğa, gençlere kuvvet, yaşlılarımıza da hikmet verir.”

Geçtiğimiz yıl toplam 72 bin fidanı toprakla buluşturan Sincan Belediyesi son 8 yılda 1 milyon 369 bin 357 metrekarelik alanı yeşile dönüştürdü. Yeşillendirme çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi Lale Meydanı’nda başlayan fidan dağıtımını, Yenikent ve Temelli’de de gün boyunca devam ettirdi.