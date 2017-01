Damon Albarn ile Suriyeli Müzisyenler Orkestrası'nın konser kayıtları 13 Ocak Cuma günü Türkiye’de yayımlanıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda, Temmuz ayında düzenlenen 23. İstanbul Caz Festivali kapsamında Türkiye’de bir konser veren...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda, Temmuz ayında düzenlenen 23. İstanbul Caz Festivali kapsamında Türkiye’de bir konser veren Damon Albarn ile Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’nın konser kayıtlarından hazırlanan albüm, 13 Ocak Cuma günü Türkiye’de yayımlanıyor.

23. İstanbul Caz Festivali kapsamında 27 Haziran’da Akasya sponsorluğunda Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen festivalin açılış konserinde Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’na Rachid Taha, Julia Holter, Bassekou Kouyaté gibi birçok konuk sanatçının yanı sıra Türkiye’den Ceza eşlik etmişti.

14-18 NOW ile Holland Festival’ın ortak eser siparişi ile Africa Express tarafından gerçekleştirilen bu özel proje kapsamında, Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası, bu yaz Avrupa’nın beş şehrinde konser vererek, farklı kültür, ses ve müzikleri bir araya getirmişti.

Transgressive Records etiketiyle ve Google Play Music desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerle buluşacak olan “Africa Express Presents… The Orchestra of Syrian Musicians & Guests” adlı albümde, ekibin İstanbul Caz Festivali’nde seslendirdiği parçalar ile birlikte, Holland Festival, Southbank Center, Glastonbury ve Roskilde Festivalleri’ndeki konserlerden kayıtlar da yer alacak.

Albümde, İstanbul konserinde kaydedilen, Blur’un en sevilen parçalarından ‘Out of Time’ ve Damon Albran’ın projelerinden Gorillaz imzasını taşıyan ‘White Flag’ de yer alıyor. Albümde bu iki parçanın yanı sıra, orijinali Amerikalı şarkıcı ve besteci Julia Holter’e ait olan ve konserde Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’nın Holter ile beraber seslendirdiği ‘Feel You’ da en dikkat çekici ve sıra dışı parçalar arasında dikkat çekiyor.

Albümde Damon Albarn ve Suriyeli Müzisyenler Orkestrası’na Cezayir, Lübnan, Mali, Moritanya, Senegal, Tunus ve Amerika’dan Bashy, Bassekou Kouyaté, Bu Kolthoum, Damon Albarn, Eslam Jawaad, Faia Younan, Julia Holter, Malikah, Mounir Troudi, Noura Mint Seymali, Paul Weller, Rachid Taha ve Seckou Keita gibi konuk sanatçılar eşlik ediyor.

Africa Express Presents… The Orchestra of Syrian Musicians & Guests

# Parça İsmi – Sanatçı

1 Intro - The Orchestra of Syrian Musicians

2 3azely - The Orchestra of Syrian Musicians

3 Wild Wood - Paul Weller & The Orchestra of Syrian Musicians

4 Yah Mahla El Fus’ha - Faia Younan & The Orchestra of Syrian Musicians

5 Out Of Time - Damon Albarn & The Orchestra of Syrian Musicians

6 Rakeb 3al Hamra - Mounir Troudi & The Orchestra of Syrian Musicians

7 Feel You - Julia Holter & The Orchestra of Syrian Musicians

8 Al Ajaleh - The Orchestra of Syrian Musicians feat. Bassekou Kouyaté & Seckou Keita

9 Blackbird - The Orchestra of Syrian Musicians feat. Damon Albarn & Paul Weller

10 Old Damascus - The Orchestra of Syrian Musicians

11 Richa - Noura Mint Seymali & The Orchestra of Syrian Musicians

12 White Flag - Damon Albarn & The Orchestra of Syrian Musicians feat. Eslam Jawaad, Malikah, Ceza & Bu Kolthoum

13 Ya Rayeh - Rachid Taha & The Orchestra of Syrian Musicians

14 Oghneyat Men Baladi - The Orchestra of Syrian Musicians



Suriyeli Müzisyenler Orkestrası ve Damon Albarn hakkında

Damon Albarn ile ilk kez 2008’de Şam Opera Evi’nde birlikte çalan İssam Rafea önderliğindeki Suriyeli Müzisyenler Orkestrası, Gorillaz’ın Plastic Beach albümünde yer alan ‘White Flag’ parçasında da Damon Alborn’la işbirliğini sürdürdü. Ekip, Suriye ve Lübnan’ı da kapsayan turnesinde de Gorillaz’a eşlik etti. Damon Albarn, Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyeli müzisyenleri, 14-18 NOW başlıklı projenin bir parçası olarak yeniden bir araya getirdi. Gorillaz ve The Good, The Bad and The Queen projeleri de dahil olmak üzere Damon Albarn ile 20 seneyi aşkın süredir beraber çalışan Mike Smith, bu projenin de müzik direktörülüğünü üstlendi. Brian Eno, Metronomy ve Django Django üyeleri ile Mouse on Mars’dan Andi Toma gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Africa Express projesi bugüne kadar birçok yaratıcı konser ve projeye imzalarını attı.