Danone Türkiye Sütlü Ürünler IK Direktörlüğü’nde Yeni Atama

Açelya Aşkın / Arkeolog

Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Pınar Batur atandı.

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörü olarak Pınar Batur atandı. 2008 yılından bu yana Danone ailesinde farklı şirketler ve görevlerde bulunan Batur, son olarak Nutirica Medikal Beslenme şirketinde Organizasyonel Gelişim & Erişkin Kategori İK İş Ortağı olarak görev alıyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Batur, kariyerine eğitim & gelişim uzmanı olarak başladı. İnsan Kaynakları alanında kariyerini farklı kurumsal şirketlerde sürdüren Batur, 2008 yılında katıldığı Danone ailesinde Nutricia Anne Bebek Beslenmesi ve Nutricia Medikal Beslenme şirketlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

DANONE SÜTLÜ ÜRÜNLER HAKKINDA:

Mümkün olan en fazla sayıda insanın sağlığına katkıda bulunma misyonu ile faaliyet gösteren Danone, doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her aşamasında beslenme ve sağlığı aynı çatı altında buluşturmaktadır. Danone dünya sağlıklı gıda pazarındaki lider pozisyonunu Sütlü Ürünler, Anne Bebek Beslenmesi, Su ve Medikal Beslenme ana iş kollarında sürdürmektedir.

1998'den bu yana sütlü ürünler pazarında faaliyet gösteren Danone Türkiye Sütlü Ürünler, Danino, Disney, Activia ve Danette markaları ile sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan ara öğünlerde tüketime uygun sağlıklı ve lezzetli sütlü atıştırmalık alternatifleri sunmaktadır.Türkiye sütlü ürünler pazarına 1999 senesinde ilk meyveli taze peynir markası Danino’yu, 2000 senesinde ilk ambalajlı taze sütlü tatlı markası Danette’yi, 2005 senesinde ilk probiyotik sütlü ürünler markası Activia’yı sunan Danone Sütlü ürünler, inovasyonlarıyla ürün yelpazesi ile çocukluk çağından itibaren atıştırmalık alışkanlıklarında pozitif bir değişim yaratmayı hedeflemektedir.