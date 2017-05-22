Dar gelirli 1000 aileyi kapsayacak “Çankaya Halk Kart” projesinde, başvurular başladı

Çankaya Belediyesi sosyal projelerinden birisini daha hayata geçiriyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen : “Günümüz ekonomi koşullarını ve işsizliğin rekor kırdığını göz önünde bulundurursak nakdi yardım, vatandaşlarımızın bazı sorunlarını çözmüş olacak”

Projeye dahil olacak her aileye verilecek banka kartına, iki ayda bir 300 lira nakit para yatırılacak. Halk Kart sahipleri böylece diledikleri yerden alışveriş yapabilme imkanına sahip olacak. Kriterler arasında Çankaya’da ikamet etmek ve başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı taşınmazın bulunmaması yer alıyor.

Çankaya Belediyesi yepyeni bir projeyle daha insana dokunuyor. İhtiyaç sahibi 1000 aileye iki ayda bir 300 lira nakdi yardım yapacak olan Belediye, başvuruları almaya başladı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ekonomik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara parasal yardımda bulunacak Çankaya Belediyesi, “Çankaya Halk Kart” tan yararlanma kriterlerini de belirledi. Projeye dahil olmak isteyen ailede, kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi, kayıtlı taşınmazı bulunmaması ve Çankaya’da ikamet etmesi gerekiyor.

Projenin, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik sorunlarına küçük de olsa bir katkı sağlayacağını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Günümüz ekonomi koşullarını ve işsizliğin rekor kırdığını göz önünde bulundurursak nakdi yardım, vatandaşlarımızın bazı sorunlarını çözmüş olacak. İmkanlarımız ölçüsünde daha fazla sayıda insanımıza daha fazla yardımda bulunmak isterdik. Şu an için 1000 aileye yardımda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Projenin amacının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu da sözlerine ekleyen Alper Taşdelen, “Ekonomik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız, Çankaya Halk Sağlığı Merkezimizde bulunan Çankaya Halk Kart Birimi ne başvursunlar. Gerekli şartları taşıyan aileler, bu imkandan yararlanabilecekler” dedi.

Başvurular, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi 52 numarada bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi 4. katında, Halk Kart Birimine yapılabiliyor.