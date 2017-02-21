DeFacto’nun 2017 hedefi 10’un üzerinde yeni ülke

İrem Subaşı / İllüzyonist

Global moda markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden DeFacto, 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında toplam 137 milyon TL yatırım yapacak olan şirket, 10 yeni pazara girmeyi, 100’ün üzerinde yeni mağaza açmayı ve yaklaşık 1000 kişiye daha istihdam yaratmayı hedefliyor.

2016’da 241 milyon TL yatırım yaptıklarını ve yurt içinde 52, yurt dışında 40 yeni mağaza açtıklarını söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, çalışan sayısını 10.520’ye çıkardıklarını belirtti. Ateş: “2016’da hedeflerimize ulaşma konusunda önemli adımlar attık ve yılı 2 milyar TL üzerinde konsolide ciro ile kapattık. 2017’de de yurt içindeki zorlukları yurt dışında büyüyerek aşmayı planlıyoruz.” dedi.

Ulaşılabilir modada dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen DeFacto, 2016 yılında toplam 241 milyon TL yatırım yaparak, mağaza sayısını 400’ün üzerine çıkardı. Yıl boyunca istihdamda artış sağlayan şirketin çalışan sayısı 10.520’ye ulaştı.

2017’de ülke sayısı 30’a çıkacak

Yurt dışında yeni pazarlara açılmaya ve var olduğu pazarlarda derinleşmeye devam eden DeFacto, 2017 yılında 10’dan fazla yeni ülkeye daha girmeyi, böylece hizmet verdiği ülke sayısını 30’a çıkarmayı planlıyor. Yıl boyunca toplam 137 milyon TL yatırım yapmayı ve 100’ün üzerinde mağaza açmayı hedefleyen şirket, toplam mağaza sayısını da 500’ün üzerine çıkarmayı amaçlıyor. DeFacto, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da yurt dışında büyüme stratejisini öncelikli olarak MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgeleri üzerinde kurguluyor.

Toplam 17 ülkede hizmet verdiklerini, 10 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, 2016’da büyüme ivmesini korumayı başardıklarının ve yılı yüzde 24 büyüme ile kapattıklarının altını çizdi. İhsan Ateş, şirketin yıllık finansal sonuçlarını değerlendirirken 2017 yılı hedef ve stratejilerini de paylaştı:

“Bu yıl da yurt içindeki zorlukları, yatırımlarımıza devam ederek ve yurt dışında büyüyerek aşmayı planlıyoruz. Karlılığımızı artırmak odağımızdaki noktalardan biri olacak. 2017 yılında yapacağımız 137 milyon TL’lik yatırımın 50 milyon TL’sini yurt dışına ayırmayı hedefliyoruz. Yılsonuna kadar yurt dışında 10’dan fazla yeni pazara giriş yapmayı, 70’ten fazla yeni mağaza açmayı ve böylece DeFacto ürünleriyle toplam 2 milyarlık bir nüfusa ulaşmayı planlıyoruz. Geçen yıl yurt dışında 40 yeni mağaza açtık ve yurt dışındaki mağaza sayımızı ikiye katladık. Bu sayede farklı ülkelerde de istihdam yaratarak hem bireysel olarak çalışanlarımıza hem de genel anlamda ülke ekonomilerine katma değer yaratıyoruz. Yurt dışı gelirlerimiz gelecek yıl genel ciro içerisinde yüzde 24 paya sahip olacak, bu oranı orta vadede yüzde 50’ye çıkaracağız. Şu anda 10.520 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Bunun 1725’i yurtdışında görev alıyor. 2017 yılında da yurt içi ve yurt dışı dahil toplam 1000 kişiye daha istihdam yaratarak, sektöre olduğu kadar ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl Kazakistan’daki dağıtım merkezimizin kapasitesini artıracağız. Kazakistan dışında Fas, Güney Irak, Mısır ve Rusya’da açılacak 4 yeni dağıtım merkezini de 2017 yatırım planımıza aldık.”

e-ticaret’le de dünyaya açılıyoruz

Perakendeciliğin dinamiklerini değiştiren e-ticareti de stratejik öncelikleri arasına aldıklarını söyleyen Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “e-Ticareti önemli yatırım alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Türkiye dışında hizmet verdiğimiz ülkelerde de kendi e-ticaret sitemiz üzerinden satışları başlatmayı, omnichannel uygulamalarını genişletmeyi ve Amazon, e-bay gibi global sitelerle de satış ağımızı büyütmeyi planlıyoruz.

2016 yılında 25 milyondan fazla ziyaretçi alan 2,3 milyon adet ürün satışı gerçekleştirilen e-ticaret sitemizde 2017 yılında da yaklaşık 3 milyon ürün satışını ve 31 milyondan fazla ziyaretçiyi hedefliyoruz. 2025 yılına geldiğimizde 100 ülkede online satış yapacak şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle mağazalarımızın olmadığı ülkelerde, Türkiye’den online satış yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk adımlarımızı attık ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da kargo anlaşmalarını imzaladık. 2016’da ABD’de 46 eyalete ürün gönderdiğimiz Amazon’daki satışlarımızın yanı sıra bu yıl Lamoda ile de Rusya’da online satışlara başlayacağız.”

İhsan Ateş: 2016 yeniliklerle dolu, verimli bir yıl oldu

“2016 DeFacto için hedeflere ulaşmada çok kritik projeleri hayat geçirdiğimiz, son derece verimli bir yıl oldu. Yeni konsept mağaza yatırımlarımızın yanı sıra Çerkezköy’de hizmet veren tam otomatik akıllı depomuzun ikinci fazını da faaliyete soktuk ve kapasiteyi 3 katına çıkardık. İnorganik büyüme planları çerçevesinde satın aldığımız C&A mağazalarını devraldık ve DeFacto markasıyla yeniden açtık. Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitimlerini desteklemek amacıyla DeFacto Academy’yi kurduk. Uçtan uca dijitalleşme hedeflerimiz kapsamında DeFacto Teknoloji bünyesinde 100 mühendisle çalışarak, kendi ERP yazılımımızı hayata geçirdik. Her yaş grubuna uygun 4D t-shirtler ve LED ayakkabılarla müşterilerimizi şaşırtmaya devam ettik. 11 yıl sonra ilk jean koleksiyonumuz ile pazara iddialı bir giriş yaptık ve “Arkasında Amerika yok DeFacto var” dedik. One-stop-shop kavramını sahiplenmeye devam ettik, ürün gruplarımızın yanı sıra, mağazalarımızda su ve şeker de satmaya başladık.

“2017’de her konuda daha hızlı koşacağız”

Bu yıl da yeni dönem hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. 2016’da ciromuzun yüzde 16’sını yurt dışından yaparken, 2017’de bunu yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl ses getirecek isimlerle işbirliklerimiz sürecek. Ayrıca gençleri mutlu edecek sürpriz bir koleksiyon üzerinde çalışıyoruz. Yoğun talep üzerine bebek koleksiyonu da sunmaya hazırlanıyoruz. Şirket içinde Mutluluk Müdürümüz ile başlattığımız çalışmaları, artık Mutluluk Elçileri Grubumuz ile topluma ulaştıracak yeni bir proje hazırlığındayız. 2017 bizim için hız yılı olacak ve her konuda daha hızlı koşacağız.”