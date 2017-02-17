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DeFacto’nun global dönüşümü dünyaya örnek gösteriliyor

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Açelya Aşkın

Her yıl Londra’da düzenlenen ve global markaların finans liderlerinin biraraya gelerek finans alanındaki trendlere yön verdikleri Finansın Geleceği Zirvesi, 14-16 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleşti. Dünya çapında başarılarıyla 2016 yılında büyük ilgi gören DeFacto, zirveye ikinci kez davet edildi. Nokia, Nestlé, Philips, Primark ve Pfizer gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin de yer aldığı oturumlara katılan DeFactoCFO’su Önder Şenol,DeFacto’nun finansal dönüşümden global dönüşümüne uzanan yolculuğunupaylaştı.

DeFacto, “finansal dönüşümden global dönüşüme” uzanan yolculuğundaki başarılı uygulamalarıyla Finansın Geleceği Zirvesi’ne ikinci kez davet edildi. Dünyanın önde gelen şirketlerinin finans liderlerini buluşturan zirveye, Türkiye’den DeFacto’nunCFO’su Önder Şenol katıldı. Geçtiğimiz yıl zirveye ilk kez bir Türk şirketi olarak davet edilen DeFacto, bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket oldu.

defacto’nun-global-donusumu--dunyaya-ornek-gosteriliyor.jpgÖnder Şenol zirvede moderatör ve ana konuşmacı olarak yer aldı

Global ekonomiye yön veren şirketlerin finans tepe yöneticilerinin bir araya gelerek, dikkat çeken ve yaratıcı uygulamalarını paylaştığı zirvede, Önder Şenol iki ayrı oturumda DeFacto’nun dönüşüm hikayesini anlattı. İlk olarak, 14 Şubat 2017 Salı günü, Avrupa’nın önde gelen firmalarından 12 finans liderinin katıldığı kapalı oturumda DeFacto’nun finansal dönüşümden global dönüşüme uzanan yolculuğunu, hayata geçirdikleri projeleri anlatan Önder Şenol, 16 Şubat 2017 Perşembe günü ise dönüşüm yolculuğundakikritik başarı faktörlerinin tartışıldığı oturumda, Global Dönüşüm Kıdemli Müdürü Yeliz Büyükaktaş ile birliktemoderatörlük yaptı.

Önder Şenol: DeFacto kabuk değiştiriyor

İki yıldır üst üste davet edilerek dünya devi şirketler arasında ülkemizi temsil etme fırsatı yakaladıklarının altını çizenÖnder Şenol, DeFacto’nun dönüşüm yolculuğundaki cesareti ve uygulamalarının büyük beğeni topladığını söyledi. Şenol,”Geçen sene Şubat ayında, ilk Türk şirketi olarak davet edildiğimizde finanstaki dönüşümümüzü aktarmış ve büyük ilgi görmüştük. O dönemde altını çizdiğimiz bir konu da Finanstaki dönüşümün gerekliancak yeterli olmadığıydı. Bunun global bir dönüşümle tüm şirkete yaygınlaştırılması vizyonumuzu paylaşmıştık.  Geçen bir sene içinde, finans dönüşümdeki başarımızdan aldığımız güç ve cesaret ileDeFacto’da biz bu hayalimizi hayata geçirmeye başladık. Dönüşümü Strateji, İnsan Kaynakları ve Ürün Yönetimi bölümlerine yaydık. Butopyekün, global dönüşümün sürdürülebilir ve başarılı olması içinkaçınılmaz olan kültür değişimini desteklemekçok kritikti. Bunu sağlamak için Aralık ayında lansmanını yaptığımız DeFacto Academy’yi kurduk.Global moda markası olma yolculuğumuzda, bu kabuk değişiminin kattığı hız ve esneklik sayesinde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.DeFacto kabuk değiştiriyor” dedi.

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