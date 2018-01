DEĞİŞEN GEÇMİŞ

Tolga Ziyagil / Editör

Herkes kendi yaşadığı geçmişi anımsar, bilir, neyin ne olduğunu çözümleyebilir öyle değil mi? Belki bazı ayrıntıları unutur, sözleri karıştırır ancak genel hatlarıyla olayları, kişileri anımsar. İnsanların ne giydiğini anımsamasanız da, yandaki oturan tuhaf adamı unutsanız da, o gün ne içtiğinizi, yediğinizi tam anımsamasanız da, ne yaşandığını, kiminle olunduğunu ve yerini anımsarsınız. Özellikle de hissettiklerinizi. Suçluysanız pişmanlığınızı, haklıysanız kızgınlığınızı, sevinçliyseniz şaşkınlığınızı, üzgünseniz kırgınlığınızı bilirsiniz. Sanki ilk günkü gibi. Bunları değiştiremezsiniz. Başkalarına değişik şekillerde anlatabilirsiniz, yalnız doğrusunu içten içe bilirsiniz. Bu da insanı aldatmaya girer o da ayrı bir konu. Peki ama ya yaşamadığınız olayları, dönemleri, kişileri nasıl bileceksiniz? Hepsi geçmişte olmuş bitmiştir. Yaşananları yaşayanlardan duyma olasılığı yoktur. Eğer ki bir basılı kaynak yoksa elinizde, kulaktan dolma bilgilerle öğrenirsiniz geçmişi. Belki merakınızı çeliyorsa da araştırır ve doğru kaynaklar bulursunuz. Onlar da bilerek ya da bilmeyerek yıpratılıp kaybedilmediyse. Peki gerçekten günümüzde bildiğimiz geçmişe ait bilgilerin değiştirilmediğine emin misiniz?

Nice savaşlar olmuş, antlaşmalar yapılmış, iyi kötü kararlar alınmış, önderler, padişahlar, vezirler, kadın erkek halk kahramanları, çocuk kahramanlar ortaya çıkmış ve daha nice durumlara girilip çıkılmıştır. Hepsini öncelikle okullarda okutulanlardan, öğretmenlerden öğrendiklerimizden ve varsa ailedeki büyüklerimizden öğrenip benimsemişizdir, inanmışızıdır. Yalanın ayıplandığı, çıkarın gözetilmediği güzel dönemlerdi onlar çünkü kimse geçmişi değiştirme çabasında değildi. Niye? Çünkü kimsenin bir çıkarı yoktu, olamazdı, olmamalıydı.

Günümüze yaklaştıkça görsel ve yazılı basının da artmasıyla bir anda geçmiş de yeniden şekillenir oldu. Yapılan belgeseller artık kurgularla yapılıyor ve istenen her olay sanki yaşanmış gibi gösterilebiliyor. Ortalarda dolaşan geçmişe ait siyah beyaz fotoğrafların her gün yeni bir üzerinde oynanmışı çıkıyor. Açılış günleri, bayramlar, büyük liderlerin bilinmeyen yüzleri derken birçok yeni bilgi de türemiş oldu. Bilinen her şey bir anda değişmeye başlamış, sanki okuduklarımızı birileri yok edip, yerine yenisini basıp çıkarıyor ve böylece önceki bilgileri yok ediyor. Kısacası geçmişi yeniden yazıyorlar. Hele ki şu teknolojik çağda bunu çok da güzel yapıyorlar ve kuşaklar arası bilinenlerin arasında büyük uçurumlar oluşmaya başladı bile. Babanızın ak bildiğini siz kara bilir oldunuz belki de. Eğer ki araştırmacı ve kuşkucu biriyseniz aklınızı karıştıracak birçok şeyle karşılaşmanız da olası. Ama bunlara rağmen halen geçmişi olduğu haliyle aktaran bazı yazarlarımız, düşünürlerimiz, geçmiş bilimcilerimiz, öğretmenlerimiz, iş adamlarımız var. İş, onları sık eleyip ince dokumakla arayıp bulmaya kalıyor. Bazıları da "ben buradayım" diye bağırıyor zaten. Görene, bilene.

Bazen öyle şeylerle karşılaşıyorum ki aklım düşüm almıyor. Örneğin şunu ele alalım;

Bir akademisyen, hem de yardımcı doçent unvanına sahip, Hz. Nuh'un, cep telefonu aracılığıyla oğlunu aradığını öne sürmüş geçenlerde. Bırakın yakın geçmişi, kaç bin yıl önce olmuş bir olayı (Nuh Tufanı'nı) günümüze taşıyarak, onu yeniden şekillendirmeye çalışmıştır. Artık bunu söyleyen kişi gündeme gelmek istemiştir, ünlü olmak istemiştir bilemem. İşin içinde bir çıkar olduğu kesin.

Bir başka tanınmış kişi, yaptığı konuşmanın ya metnini incelemediğinden ya da karşısındakileri küçük gördüğünden olsa gerek, kendi döneminde açılmamış bir bilimyurdunu (üniversite) kendi dönemlerinde açılmış gibi göstermektedir. Karşısındakiler de buna alkış tutup "yaşa, var ol" gibi kutlamalarda bulunmuştur. Halkın içinde orada doğma büyüme olanları var bir de! Çok ilginçti.

Yakın dönemlere geldiğimizde bir önceki konuşmasında A'dan B'ye derken, sonrakinde "ben öyle bir şey demedim." diyebilmekte birçoğu ekran önündeki insanların. Hepsi geçmişi bir çıkar uğruna bıçaklamaya sürek etmekte. Kanarsa geçmiş kanasın ya, n'olacak? Daha ne olacak, geçmişi olmayan biri olacaksın bu gidişle. Yalan üzerine yalan söyleyip durunca değişmiyor işte o öyle. Kendini kandırıyorsun.

Aile içinde bile geçmişini değiştirenlerle karşılaşmaya başlamış durumdayız. Ben gençken şöyleydim, böyledim diyenlerden, bizim ailenin kökeni bilmem kaçıncı kuşaktan padişah soyuna dayanıyor, işte fotoğrafları (çarşıda pazarda antikacılarda bulabileceğiniz siyah beyaz ve çoktan ölmüş gitmiş insanlara ait fotoğrafları gösteriyorlar bu arada. Dikkatli olun.) şeklinde kanıtlama çabaları ve dahası. Hayır o değil, gerçeği bilenler de bir süre sonra kendi yalanlarına inanmaya başlıyorlar. Asıl sıkıntı da burada başlıyor. İnsan geçmişi değil ama geçmiş insanı değiştirebilir ancak. Ondan ders çıkarırsınız ve gelecekte adımlarınızı ona göre atarsınız. Ama ne yazık ki atılan adıma göre geçmişin değiştirildiği bir durumla, dönemle karşı karşıyayız. Eminim içinizde bu ve benzeri olaylarla denk gelenleriniz vardır.

Geçmiş, yaşandığı haliyle, iyisiyle kötüsüyle sahiplenilmesi gereken bir yaşam sürecidir, dilimidir. O, sizin önünüzdeki karanlık noktaları aydınlatmak için ışığı yansıtmada kullanacağınız bir ayna gibidir. Belki de fener. İleriyi daha iyi görebilmek adına. Çıkarcı insanların hem özel hem de genel anlamdaki geçmişinizi değiştirmeye kalkışmasına izin vermeyin. Her duyduğunuza, ekranlarda yansıtılan her şeye, bir gün öyle sonra böyle söyleyenlerin sözlerine, her yazılı kaynağa sakın araştırmadan, içeriğini deşmeden, bir robota eski komutun yerini alacak yeni bir komut yüklenmesi gibi körü körüne inanmayın. Ne yazık ki gelinen nokta bu. İçler acısı. Artık devir geçmişi değiştirme devri olmuş, ilerlemekten vazgeçip, geçmişi gelecekleştirme çabasına girişilmiş. Ama unutmayın ki, bu ülkede geçmişine hakkıyla sahip çıkan, doğruları yazan, araştıran ve sorgulayan insanlar da var. Hem de azımsanamayacak bir sayıda. Sahte bir özgeçmiş hazırlayamayacaklar hiçbir sürev. Asla.