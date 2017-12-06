DEĞİŞTİRİLEN DOĞALGAZ SAYAÇLARIYLA VATANDAŞ CEZALANDIRILIYOR MU?

Necati Yılmaz

Başkent Doğalgaz Dağıtım ’ın Ankara’da 20 yılını doldurduğu gerekçesiyle değiştirmek istediği ve vatandaşın büyük tepkisine neden olan kartlı doğalgaz sayaçları nı TBMM gündemine getirdim. Sayaçların değişiminden kaç abonenin etkileneceğini, bunun için neden kış aylarının beklendi, “Arızalı olup olmadığına bakılmaksızın, toptancı bir anlayışla tüm abonelerin sayaçlarının değiştirilmesi bu düzenlemenin kötüye kullanılması değil midir?Her geçen gün artan doğalgaz fiyatlarının yanı sıra alınan güvence bedeli ile geçim zorluğu içindeki vatandaşın durumu düşünüldüğünde, bu uygulamayla vatandaşın cezalandırıldığı düşünülmekte midir?”

14 GÜNDE DEĞİŞTİRMEYİNİN GAZI KESİLECEK!

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesinde, Ankara’da doğalgaz aboneleri nin ön ödemeli (kartlı) ve mekanik (faturalı) doğalgaz sayacı kullandığını unutmayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde 300 dolar verilerek alınan ön ödemeli (kartlı) doğalgaz sayaçlarının 20 yılını doldurduğu ve sık sık arıza verdiği gerekçe gösterilerek mekanik doğalgaz sayacı ile değiştirilmek isteniliyor, “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin abonelere gönderdiği tebligatta; tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde sayacını değiştirmeyen abonelerin gazının kesileceği belirtilmektedir. Ön ödemeli sayacını mekanik sayaç ile değiştirmek zorunda olan abonelerden, ocak kullanımı için 20 TL, ocak ve şofben için 60 TL, ocak ve kombi için ise 406 TL güvence bedeli ödenmesi istendiği ifade edilmektedir”

DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Başkent’teki doğalgaz aboneleri nin kartlı sayaçları değiştirme zorunluluğunun neden kaynaklandığını soruyorum, tebligatta Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esasları n “Sayaçların değişimi” başlıklı 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Dağıtım şirketinin tarafından müşteri talebi olmaksızın; (…) 20 (yirmi) yılını doldurmuş olmak kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir. (…)” düzenlemesine yer verildiğini hatırlattı. Bahsi geçen düzenlemede “değiştirilir” ifadesi değil “değiştirilebilir” ifadesinin yer aldığını ifade eden Yılmaz, “Ayrımsız 20 yılını dolduran tüm sayaçların işletme ömrünü tamamlayıp tamamlamadığı, arızalı olup olmadığına bakılmaksızın, toptancı bir anlayışla tüm abonelerin sayaçlarının değiştirilmesi bu düzenlemenin kötüye kullanılması değil midir?”

UYGULAMA TÜKETİCİNİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN MU?

Kartlı doğalgaz sayaçları nın işletme ömrünün ne kadar olduğunu ve değişimin kanuni dayanağının açıklanmasını istiyorum, önergemde şu sorulara yer verdim:

-Uygulama Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun mudur?

-Ankara’da kartlı doğalgaz sayacı kullanan ve değiştirmesi zorunlu olan kaç abone bulunmaktadır?

-Daha önce kullanılan kartlı doğalgaz sayaçlarından alınan güvence bedeli sayacı değişen abonelere iade edilecek midir?

-Kartlı doğalgaz sayacını değiştirecek şirketin alacağı güvence bedeli nedir? Bu bedel hangi amaçla kullanılacaktır?

-Vatandaşa satılan sayaçların gerçek maliyeti nedir?

-Sayaçların değişiminden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak pay var mıdır? Varsa, bu ne amaçla kullanılacaktır?

- Başkent Doğalgaz , kartlı sayaç değişimi için neden kış aylarını beklemiştir? Uygulamanın kış ayında yapılıyor olması ve vatandaşın mağduriyeti düşünülmüş müdür? Şirket’in, aboneleri kartlı doğalgaz sayacından faturalı doğalgaz sayacına geçirerek, kar sağlamayı mı hedeflemektedir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara’da doğalgaz aboneleri ön ödemeli (kartlı) ve mekanik (faturalı) doğalgaz sayacı kullanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde 300 dolar verilerek alınan ön ödemeli (kartlı) doğalgaz sayaçları, 20 yılını doldurduğu ve sık sık arıza verdiği gerekçe gösterilerek mekanik doğalgaz sayacı ile değiştirilmek istenmektedir.

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ninabonelere gönderdiğitebligatta; tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içerisinde sayacını değiştirmeyen abonelerin gazının kesileceği belirtilmektedir. Ön ödemeli sayacını mekanik sayaç ile değiştirmek zorunda olan abonelerden, ocak kullanımı için 20 TL, ocak ve şofben için 60 TL, ocak ve kombi için ise 406 TL güvence bedeli ödenmesi istendiği ifade edilmektedir.Bu çerçevede;