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Dekoratif yalıtım tabakaları ile eviniz daha şık olacak

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Nur Çelebi

Kolayca uygulanabilen, yüzde 40 ısı tasarrufu sağlayan STIKWALL Yeni nesil dekoratif yalıtım tabakası, bol çeşidi ve uygun fiyatlarıyla BAUHAUS şubelerinde. İç ve dış cephelerde kullanılabilen dekoratif yalıtım tabakaları ile yaşam alanları çok şık bir görünüm kazanıyor.

Bakteri üretmeyen, kötü koku yaymayan, sudan ve nemden etkilenmeyen dekoratif tabakalar, kolay kesilerek  montaj için  büyük kolaylık sağlıyor.  Isı ve ses yalıtımının yanı sıra silinebilir ve yıkanabilir özelliğe de sahip olan yeni nesil dekoratif yalıtım tabakaları ile evler yepyeni bir görünüme bürünüyor.

qua-granite-ozgun-tasarimi-ve-kalitesiyle-ilk-defa-ve-sadece-bauhaus’da.jpgQua Granite özgün tasarımı ve kalitesiyle ilk defa ve sadece BAUHAUS’da

DOĞANIN TÜM CANLILIĞI MEKANLARDA YAŞIYOR

Benzerlerinden çok üstün bir teknolojiyle üretilen Qua Granite, kalitesi,  üstün  desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyor.

İlk defa ve sadece BAUHAUS şubelerinde satışa sunulan Qua Granite, sağlamlık, parlaklık ve su emme oranında dünya standartlarının çok üstünde bir üretim anlayışı sunuyor.Yüksek teknolojinin getirdiği maliyet avantajıyla, farklı renk ve desenlerle üretilen Qua Granite, özgün tasarımlarla mekanlara yepyeni ve doğal görünümler kazandırıyor.

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