Demetevler Gençlik Merkezi açılışı gerçekleşti

Yenimahalle Belediyesi tarafından inşa edilen Demetevler Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98’inci yıl kutlamaları kapsamında muhteşem bir törenle açıldı.

19 Mayıs coşkusu Yenimahalle’de sabah saatlerinde belediye binası önünde düzenlenen törenle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Milli Bayramlarımızı kutlamak zorundayız. Gelecek nesillere taşımak zorundayız. Onları görmezlikten gelmek, olmamış gibi kabul etmek hiçbir vicdana sığmaz. Bir daha o günlerdeki acıları yaşamamak için, ülkemizin emperyalist güçlere teslim edilmemesi için, bir daha Sevr’in imzalanmaması için bu bayramlarımızı cesurca, yüreklice, hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz ” dedi.

Sabah saatlerinde yapılan törene Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir, meclis üyeleri, STK Yöneticileri, birim müdürleri ve Yenimahalleliler katıldı.

Kutlamalar Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun’un adının verildiği merkezin açılışı ile devam etti. Açılış törenine çok sayıda vatandaşın yanı sıra şehidin ailesi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Nihat Yeşil, CHP Ankara il Başkanı Adnan Keskin, İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

TUBİL’den açılışa renk katan gösteri

Açılış töreni öncesi Yenimahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu TUBİL , muhteşem bir gösteriye imza attı. Seymen gösterisi ile açılışa renk katan TUBİL ekibi, vatandaşlar tarafından büyük alkış topladı.

“Bedeni aramızda olmasa da yanımızda yaşayacak”

Şehidin babası Uygun, “Öncelikle her daim yanımızda olan Başkan Fethi Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Benim yiğidim, biricik oğlum vatanı için, bayrağı için gözünü kırpmadan alçakların karşısında savaşmış ve şehit düşmüştür. Bedeni aramızda olmasa da ismi devamlı yanımızda yaşayacaktır” dedi.

“Demetevler’e daha çok yatırım yapmak istiyorum”

Konuşmasına Demetevler’e daha çok yatırım yapmak istiyorum diyerek başlayan Yaşar ise “Demetevler’e daha çok şey yapmak istiyorum. Ancak ne yazık ki Demetevler ’de belediyemiz adına bir karış arsa yok. Park yapacağız yer yok, otopark yapacağız yer yok. Diğer mahallelerde yaptığımız kültür merkezlerini yapacağız yer yok, ama bu yerleri kendimiz sizler için satın aldık” diye konuştu.

Merkeze Şehit Mehmet Uygun’un ismini vermekten onur duyduğunu da söyleyen Yaşar, “Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bu ülkede bizim huzur içinde yaşamamız için bu ülkenin genç yaşta canlarını verdiler. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Ailelerinin acılarını dindiremeyiz. Ankara’da en çok şehidin geldiği ilçenin belediye başkanı olarak hep beraber şehitlerimize sahip çıkacağız. Bu bizim milli bir görevimizdir. Ben bugün şehit kardeşimizin ismini gençlik merkezimize vermekten gurur duyuyorum. Burası 5 katlıdır ve yaklaşık inşaat alan 2 bin 100 metrekaredir. İçerisinde kafeterya, oyun salonu, sanat atölyeleri, okuma salonu, dans stüdyosu, müzik ve piyano eğitim odaları, bilgisayar ve etüt odası, sergi salonu, bay ve bayan fitness salonları ile hizmet verecektir” diye konuştu.

“Sosyal demokrat belediyeciliğin temelinde insan yatar”

Bingöl de, “Yenimahalle Belediyesi deyince söylenecek çok şey var. Yenimahalle’nin her sokağında her caddesinde, en ücra köşesinde dahil belediyenin mutlaka bir eseri var. Bu eserler kolay yaratılmıyor. Bu sosyal belediyecilik anlayışıdır. Sosyal demokrat belediyeciliğin temelinde insan yatar, insan odaklı belediyecilik anlayışı vardır. Sosyal demokrat belediyeciliğin temelinde şeffaf, üretken ve hesap veren bir anlayış vardır. Bizim belediyelerimiz işte bu anlayışla hizmet veriyorlar” dedi.

Konuşmaların ardından konuklarıyla hep birlikte açılış kurdelesini kesen Yaşar, tesisi gezerek daha ilk günden merkezin oyun salonunda masa hokeyi ve bilardo oynayan çocukları izledi.