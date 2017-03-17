DENİZ BAYKAL; DIŞ SİYASET DÜŞMAN YARATMA SİYASETİ DEĞİLDİR, DOST KAZANMA SİYASETİDİR

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Siyasetçi önündeki seçimleri, devlet adamı gelecek nesilleri düşünür.

Deneyimli siyaset adamı Deniz Baykal HABERTÜRK TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın konuğuydu. Deniz Baykal referandum sürecinde toplumun geniş kesimleri tarafından yüksek kabul gören değerlendirmeleri olan bir siyasetçi... Etkili açıklamaları nedeniyle TV’lerde çokta yer bulamıyor. TV’lere bir yerlerden ‘Alo’ deniyor olabilir! O nedenle dikkatler bu programdaydı. Program üç saat sürdü ve tekrarı verildi.

Başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve AB ile üst perdeden kavga halindeyiz. Hamasetin sonu yok… Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB’ye; ırkçı, faşist, Nazi benzeri suçlamaları kontrolsüz biçimde sürdürüyor. Referandumda ‘Evet’ oylarını konsolide etmek, milliyetçi, mütedeyyin kesimin oylarını alabilmek için bakın; tüm Avrupa karşımızda, onlarda ‘Hayır’cı, onlar Türkiye’nin çıkarlarını düşünmüyor, Türkiye’nin iyiliğini düşünmüyor o nedenle ‘Hayır’cıları destekliyor sizin, ‘Evet’ demeniz gerekiyor, algısı yaratılmaya çalışılıyor.

Oysa durumun hiçte öyle olmadığını dünya alem biliyor…

Önce Almanya bir bakanın toplantısına izin vermedi; Deniz Baykal kendisine verilen toplantı iznine rağmen ‘tepki’ protesto amaçlı olarak toplantısını iptal etti Almanya’ya gitmedi.

Sonra Dışişleri Bakanı Hollanda’ya siyasi propaganda için gitmek istedi Hollanda; bizde seçim var gelmeyin dedi. Başbakan Binali Yıldırım bunu kabul etti, Dışişleri Bakanı ısrar etti, Hollanda reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Duisburg’tan James Bond filmlerini aratmayan yöntemlerle karayolu ile Hollanda’ya girmek istedi. Hollanda sıkı güvenlik tedbirleri aldı; bakanı Hollanda’ya sokmadı, sınır dışı etti.

Türkiye’nin bakanlarının bazı ülkelere sokulmaması, sınır dışı edilmesi asla kabul edilebilir değil. Her Türk vatandaşını incitir. İçeride üç beş evet oyu için ülkeler arasında derin krizler yaratmak hiç rasyonel bir davranış değil. Gerginlik ve çatışmadan beslenen siyasi iktidar içerde çatışacak, kavga edecek taraf kalmayınca, dışarıda arayışa girildi, bulundu.

Deniz Baykal ‘’ önce hukuka bakmak gerekir. Hukuk ne diyor. Dışişleri Bakanına gelme dendiğini, bakanın gitmeyi zorladığını. Bir ülkenin bir başka ülke sınırları içinde siyaset yapma hakkını kısıtlama hakkı var (BM sözleşmesi 16 mad). 2008’de kanuni düzenlemeyle yurtdışında siyaset, propaganda yapılmayacağını düzenlemişiz. Başarılı dış siyasetin temelinde hukuk, hukuka saygı vardır. Hükümetin inandırıcılığı kalmadı. Önce en yüksekten kavga çıkarıp sonra vazgeçiyor. Dış siyaset düşman yaratma siyaseti değildir. Dost kazanma siyasetidir. Herkesi faşizmle, Nazizm’le suçlayan iktidar biran durup ben; kendi ülkemde, kendi vatandaşıma ne yapıyorum diyerek bakmalı, düşünmeli.

Cumhurbaşkanı resmen hakaret ediyor. Türk halkını AB üzerinden tahrik etmek var… Komplolarla, tezgâhlarla milletin oyunu yönlendirmek son bulacaktır. Olan Türk milletine oluyor, bu kurgu iflas edecek. Bu ince bir iç politika hesabıdır.

Gizli kapaklı anayasa olmaz. Türk modeli demek Türkiye’ye hakarettir. Bu tek adam anayasasıdır. Hukuk adalet kanıyor bu anayasada. Cumhurbaşkanına hiçbir merci soru soramaz, cumhurbaşkanı hiç kimseye izah vermez. Meclis’in cumhurbaşkanı üzerinde yetkisi yok. Hiçbir beklentisi olmayan bir siyaset adamının ‘Hasbi’ duygularıyla bunları söylüyorum. Devlet parti devletine, partide devlet partisine geçiyor.’’

Bir bilge kişi, devlet adamı; Deniz Baykal’a kulak verilmeli.

‘Evet’in devlet kampanyası, ‘Hayır’ın milletin tepkisi olduğunu…

Kamu Tüzel Kişiliği kurmak, ihdas etme yetkisiyle ‘Eyalet’ kurma anahtarının cumhurbaşkanına verildiğini… Evet, çıkarsa Türkiye’nin küme düşeceğini; AB liginden, Ortadoğu ligine düşeceğini… AKP kapatılmasın diye rapor yazan AB Venedik komisyonunun, Türkiye kendi hukuki sistemine, anayasa düzenine ihanet ediyor diye rapor düzenleyen AB’nin bu noktaya nasıl geldi diyen…

Tecrübeli siyasetçi Deniz Baykal’ın söylediklerini ciddiye almak gerekir.

Didem Arslan Yılmaz’ın sorularıyla süre kısıtlanınca, bir program daha yapma talebi kabul gördü, Didem Arslan Yılmaz’dan kamuoyu en kısa zamanda bir program bekliyor!

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr