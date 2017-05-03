DENİZ BAYKAL NE DEDİ?

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

CNN TÜRK, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’la yaptığı program, siyasi gündemi sarstı. Bir gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme bütün dikkatleri bu programa yöneltmişti. Söylenenler de bir o kadar önemli olunca…

Tarafsız bakanlar; tamam bu anlayışla bir çıkış olabilir, anlamak istediği gibi anlayanlar ve birileri adına ‘trollük’ yapanlar söylenenleri çarpıtmaya devam ediyor.

Deniz Baykal; Seçimlerde hile olmamıştır, sonuç meşrudur demedi. Hukuki mücadele yapılmasın demedi. Abdullah Gül CHP’nin, yüzde 49’un adayı olsun demedi. Referandumda ortaya çıkan yüzde 49 bizim, yüzde 51 rakip demedi.

Ya ne dedi? ‘’Türkiye tek adam yönetimine gidiyor. Türkiye olarak, parti olarak yeni bir noktadayız. CHP olmadan Türkiye olmaz. Siyasetteki köklü değişimi anlayalım, yeni şartların gerektirdiği şartlarda siyaset yapalım. Dünya tarihinde görülmeyen mühürsüz oyların geçerli sayılması kabul edilemez. Usul esastan önce gelir, kimsenin esasla oynama hakkı olamaz. Devletin tüm gücü ve baskısına rağmen sonuç 49/51 olmuştur. Bu sonuçla anayasa olmaz. Vicdanlar kanıyor. Bu sonuç Türkiye’ye yakışmıyor. Kimse Türkiye’yi sandık güvenliğini koruyamayan ülke durumuna sokmasın. Evet diyenlerin önemli bir kesimi seçimlerin güvenli ortamda yapılmadığını söylüyor. Tüm ağır baskı ve haksızlığa rağmen toplumun yüzde 49’u hayır demeye devam ediyor. Bu kesim emir talimat almadan bir araya geldi. Fevkalade zengin bir tablo var; MHP’liler ve Kürt’ler bir araya geldi. Evet, daha çok iktidara, Erdoğan’a destek vermiştir. CHP verilen oylara sahip çıkmak için hukuki yollara başvururken Türkiye’yi sarsmıyor, sıkıntıya sokmuyor.

Partiler siyaset adamları, kadrolar sorumlulukların gereğini yerine getirebilirlerse Türkiye için aydınlık bir gelecek çıkar. Yüzde 49’un kıymetini bilelim, 49’a karşı borçluyuz. Bizim artık kendimizi parti özelinden çıkarmamız gerekir. Toplumun tümünü kucaklayacak yol haritası belirleyelim. Parti dışında ulusal siyasetin artık tek hedefi var; Cumhurbaşkanlığı…

Cumhurbaşkanlığına giden yol parti içi iktidardan geçmiyor. Yüzde 49 olarak ifade ettiğimiz hayır bloğuna yönelik söylem ve eylemlere yönelmek gerekiyor.

Yüzde 49’un cumhurbaşkanı geldiğinde alınan yetkileri kullanmak, tek adam olmak için değil, bunları değiştirmek için gelecek. Doğru bir anayasal düzeni yeniden inşa etmeyi önceden taahhüt eder. 49’a sahip çıkmak lazım, mücadele devam edecektir. Bu büyük koalisyona sahip çıkma anamuhalefet, CHP’ye düşer.

O tarafın adayı var bu tarafın adayı yok, bu tarafın ne yapacağı belli, bu tarafın ne yapacağı belli değil düşüncesine yol açmamak lazım. Aday belirleme süreci başkanlık seçimi kadar önemlidir. İlk yapılması gereken genel başkanın karar vermesidir, diyorsa ki ben adayım tamam. Bir partili olarak genel başkan ben adayım diyorsa benim için tamamdır. Genel başkan uygun gördüğü tarihte kararını verecektir. Yok, aday değilim derse bir an önce adayımızı belirlemek lazım. Ciddi siyasal süreç koymak lazım. Genel başkanın ben aday değilim dedikten sonra bir an önce kurultay toplanmalı, aday olabilecekler içinden birisi belirlenmelidir. Aday belirlemede bütün parti üyeleri hatta diğer partilerin kayıtlı üyeleriyle aday belirlenebilir. Bir yöntem bulunmalı. Artık siyaset ciddi örgüt çalışmasıyla olacak, ortada bir Erdoğan modeli var.

Acelen mi var diyorsanız? Bu yüzde 49 gidiyor, tutmak lazım. Yeni dönemin şartlarını kavrayalım, anayasaya direnmenin yolu yeni şartlara uyum sağlama gerekir.

Adayımızı tabandan yukarıya taşımamız, toplumsal meşruiyet sağlamamız lazım. Aday tespit etmek yetmiyor, yüzde 49’la bağ kurmak, mutabakat sağlaması gerekiyor.

Yardımcılarını ilan edebilir. Aday diyebilir ki; ben Anayasa Mahkemesi üyelerini atamayacağım. Yetkileriyle ilgili taahhütte bulunabilir. Diyebilir ki ben seçildiğim andan itibaren partimle bağımı keseceğim. Yargılanmayı hesap sormayı kolaylaştıracağım, diyebilir.

Önce bir parti, taban olacak. Aday çıkışı çok önemli, sosyolojik, politik süreçler…

Bir yeni siyaset platformu inşa edilmelidir. Türkiye’nin sorunu anayasa sorunu değil. Sürekli anayasa tartışıyoruz. Türkiye’nin sorunu kültür çatışması sorunudur. Türkiye bunları aşmalıdır. Türkiye’deki ana kutuplaşmaları; Demokrasi mi, cumhuriyet mi, din mi siyaset mi, Osmanlı mı, cumhuriyet mi tartışmalarını ortadan kaldırmalıdır.

Cumhuriyet temeli üzerine oturmayan demokrasi olmaz. Etnik kimlikler ötesi vatandaşlığı esas alan vatandaşlık tanımı yapılmalıdır. Dine dayalı kamusal örgütlenmenin derin yaralar açmaması mümkün değil.’’

Ayrışmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil birleşmeyi. Tek adam yönetimini değil demokrasiyi. Partili cumhurbaşkanlığını değil, partisiz cumhurbaşkanlığını. Sadece yüzde 49’zun veya üyesi olduğu partililerin değil; Tüm ülkenin cumhurbaşkanı olması gerektiğini söylüyor. Daha ne desin?

CHP’nin sorumluluğu var, CHP bir an önce yol haritasını belirlemelidir, genel başkan kararını vermelidir diyor.

Bulunduğu pozisyona göre değerlendirme yapanlar, söylenenleri anlamak istemeyenler, birileri adına trollük yapanlar, iyi niyetli değillerdir. Aranan, tek adam yönetimine, parti devletine karşı bir çıkış, çözüm müdür, yoksa suçlu aramak mıdır?

Ahmet Hakan ‘Bu önerileriniz bir devrim niteliğinde’ derken, birileri devrim niteliğindeki önerilere kulaklarını tıkıyor…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr