DENİZ BAYKAL; TAPUYU KAPTIRMAYIN

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Tapu önemli. Evin tapusu önemli… Ülkenin tapusu çok daha önemli…

EVET, cephesi; devlet gücü ve otoritesi ile birlikte tüm gücüyle sahada. Cumhurbaşkanı ve başbakan HAYIR diyeceklere karşı ayrıştırıcı ‘sert’ üsluplarını sürdürüyorlar.

HAYIR, cephesinde; CHP taşıyıcı güç, bütün gözler CHP’de. CHP anayasa değişikliğini benimsemeyen tüm güçlere önderlik yapması ve aynı zamanda dikkatli bir söylemle bu süreci yönetmesi bekleniyor.

CHP yönetimi tarafından önceki genel başkan Deniz Baykal ve bazı isimlere genel merkez tarafından görev verileceği kamuoyuna yansıdı. Ancak bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar ‘resmi’ bir görevlendirme yapılmış değil.

Hızlı ilerleyen bu süreçte İstanbul Zeytinburnu il/ilçe örgütünün düzenlediği kapalı salon toplantısında olağanüstü katılımlı, coşkulu kalabalıkla Deniz Baykal bir araya geldi.

Ama ne buluşma… Salonlar, meydanlar, halk Deniz Baykal’ı, ‘O’ da meydanları ve halkı özlemiş. Büyük bir hasret oluşmuş; toprağın suya özlemi gibi halk, kitleler; Deniz Baykal’ı özlemiş.

Toplantının yapılacağı salon saatler öncesinden dolmuş, bir o kadar halk da dışarıda. Salon tıklım tıklım, içeriye zor girdik. Bırakınız oturacak yeri; ayakta dikilecek kadar yer bulanlar kendini şanslı saydı. İlçe ve il başkanının kısa konuşmasından sonra büyük bir coşkuyla Deniz Baykal sahneye çıktı. İki saate yakın uzun bir konuşmaydı, konuşma; aynı zamanda görüntü eşliğinde dışarıya ekranlarla yansıtıldı. En küçük bir dikkat eksikliği, bırakıp gitme yoktu.

Ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran EVET diyecekleri yok sayan bir dil değil, birleştirici, kucaklayıcı kapsayıcı bir konuşma, cümleler ‘sert’ dil yumuşaktı.

‘’Tabandan gelen bir taleple ortaya çıkmamıştır, tepeden inmedir. Karanlıkta hazırlanan bir anayasadır. Müellifi ortaya çıkmayan; sahipsiz bir anayasadır. Deneyimli saygın hukukçular var onlar da doğru olduğuna inanmadılar. Partili olmanın gereği oy verdiler.

Siz kimsenin kapı kulu değilsiniz, siz halksınız. 2019’da yürürlüğe girecek anayasa dört başı mamur konuşulmadı. İşi örtbas etmenin altında malına güvenmemek vardır. Yanlış olduğu ortaya çıkan çözüm sürecinde akil adamlar; bütün ülkeyi dolaştı, bu önemli süreçte neden olmadı? İçeriği öğrenildikçe HAYIR dalgası kabardı. Bu HAYIR milletin HAYIR’IDIR.

Ben buraya siyasi kimliğimle değil, TC vatandaşı olarak geldim. Bu HAYIR tepkisine sahip arıyorlar, terörize etmeye çalışıyorlar. Bu tepki; Milli yürekten, içten bir halk tepkisidir.

Mustafa Kemal Amasya’dan millete seslenmiştir; milletin kaderini, milletin azim ve kararlılığı kurtaracak, demiştir. Milletin iradesi, gücüyle büyük işler yaptık. Savaşı Meclis yönetti. Önce Meclis vardı. Bu insanlığın şerefi yüzakı; çok partili sisteme geçtik. Hukuku tesis ettik. İktidarı İstanbul’daki saraydan alıp ‘Halka’ vermişiz, şimdi; Halktan alıp Beştepe saraya vereceğiz. Tek adam anayasasıdır bu.80 milyon bir aradayız; Meclise yansıyor. Sen kaçla seçileceksin, diğerleri ne olacak? Millet seni denetleyecek. Temel devlet yetkilerini; yasa çıkarma, yargıyı sen tayin ediyorsun, kabul edilebilir tarafı yoktur.

Dostumuzu, düşmanımız feleğimizi şaşırdık. Bu kadar önemli değişiklikleri OHAL’DE yaptınız. Kış lastiğini, varlık fonunu OHAL kapsamına aldınız. Bu anayasa OHAL’İ kalıcı hale getiriyor. Suçlandığında önce 301, sonra 360 ve yargılama kararı için 400 milletvekili gerekiyor, AYM de yargılanmak için. AYM’Yİ de sen belirliyorsun. Önceki suçlarla ilgili de suçlanamazlık getiriyor. Bu kadar olmaz, bu kadar yapılmaz ayıptır; kim olursan ol, sen bir insansın, eşitiz beraberiz. Seçilenin hata yapmaması mümkün mü?

Bugüne kadar gördük; TSK’YI terör örgütü ilan eden kim? Devleti yönetenler daima hata yapar, rejimler onları denetleme görevi yapar. Güçlü devletler tek adam ister; tek adamı ikna etmek kolaydır. İşin temelinde milli egemenliğe saygısızlık var; gensoru, güvenoyu yok, atamalarla ilgili bilgi vermek yok. Bakanlar, yardımcılar belli değil. İktidarın odağı Meclisten çıkacak; Beştepeye kayacak. Bürokrasi Meclisten, milletten kopuyor, sarayın oluyor. Bütçeyi kim harcayacak? Harcamalarla ilgili hesap verebilirlik yok. İyi değil, güzel değil, toplumun ihtiyacı değil. 7 Haziran, çoğunluğu kaybetme korkusu var. Meclis seçime gidemiyor, başkanı da al git deniyor. Demokrasinin fazileti; seçimle geldiğin gibi gitmesini bilmektir.

Bu ‘oy’un çok önemli, sakın ha; tapuyu kaptırmayın. Hem gecekondu tapusunu, hem de devletin, Meclisin devletin tapusunu… Buna bir hukuk metnidir diyeni görmedik.

Anayasa yazmakla güçlü Türkiye olsaydı; kolaydı. İngiltere Brexsit kararına Meclis dur dedi. ABD’de Trump kararnamesine ABD’deki yargı dur dedi, uygulanamaz dedi.

Yediğin karnında, yemediğin yanında... İstediğin gibi başbakanlar değiştiriyorsun; gel diyorsun geliyorlar, git diyorsun gidiyorlar. Tek adam vesayeti anayasal hale getirilecek.

Siyasetin ciddi bir derse ihtiyacı var. HAYIR’LA başbakan ve hükümet kurtarılacaktır.’’

Muhteşem bir toplantı, muhteşem bir konuşmaydı. Konuşma sosyal medyada hızla paylaşılmaya devam ediyor. Ortak kanaat; birleştirici, kapsayıcı bir konuşma; tam bir devlet adamı konuşmasıydı görüşü toplumun değişik çehrelerinde dillendiriliyor. Genel kanaat; Deniz Baykal’ın HAYIR cephesine çok ciddi katkı yapacağı yönünde. Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden gelen toplantı davetleri yoğun bir talebe dönüştü.

Hadi bakalım; HAYIR’LI olsun.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr