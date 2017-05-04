DENİZ BAYKAL’I ELEŞTİRENLER; ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZ

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Öneri var mı? Yok. Farklı, değişik çözüm önerisi olan var mı? O da yok…

Varsa yoksa eleştiri, eleştiri boyutunu aşan değerlendirmeler, geçmişe dönük suçlamalar.

Kanun ihlal edilmiş de olsa, tartışmalı da olsa, ilan edilen sonuçla sistem/rejim değişti mi? değişti. Erken veya 2019’da yeni modele göre seçim yapılacak mı? Yapılacak. Var olan başkan adayı partili oldu mu? Oldu. Önce partiyi dizayn edip, sonra parlamentoyu belirleyecek mi? belirleyecek. Başkan ile parlamento aynı gün seçilecek mi? seçilecek. Seçilen Cumhur/Başkanı tek başına ülkeyi yönetecek mi? yönetecek.

Peki, bu tablo karşısında çıkış yolu nedir? Referandumda alınan yüzde 49, nasıl 51’lere, 60’lara çıkarılacak?

Yüzde 49’un taşıyıcı gücü CHP nasıl pozisyon almalı ki; bu tek adam modeline son verilsin.

Deniz Baykal neden konuştu? Ne yapmak istiyor?

Gelinen bu tablo karşısında Deniz Baykal bir çıkış öneriyor. Bugünden çalışmalara başlansın geç kalınmasın diyor. Çok önemli doğru tespitleri var, katılırsınız, katılmazsınız. Varsa farklı önerileriniz ortaya koyarsınız. Ama ortada somut bir öneri yok sadece eleştiri, söylenenleri çarpıtma var.

Şimdi mevcutta bir blok yapı AKP var. Bu blok yapının adayı Erdoğan, elindeki devlet gücünün yanına parti örgütünü de alarak yola çıkacak. Bu güçlü yapının karşısında güçlü bir parti örgütü olmadan o yapıyla yapılan mücadeleden sonuç alınabilir mi?

Alınamaz, alınamadığı CHP ve MHP’nin ortak adayı ekmek için Ekmelettin İhsanoğlu örneğinde görüldü.

Deniz Baykal ne öneriyor? Diyor ki; Ortada yeni bir siyasal tablo var ona göre konumlanmak gerekir. Bu da anamuhalefet CHP’ye düşer. Genel Başkan ben adayım diyorsa sorun yok, devam edelim. Ancak aday olmayı düşünmüyorsa…

CHP olağanüstü kurultayını toplasın, kayıtlı tüm üyelerin katılımıyla bir aday belirlensin. Gerekirse diğer partilerin üyeleri da oylamaya katılsın. Bir an düşünün, diğer partililerinde katılabileceği iki milyon üyenin katılımıyla adayın belirlenmesinin yaratacağı sinerjiyi.

Belirlenen aday partinin genel başkanı olacak. Cumhurbaşkanı seçildiği anda partisinden istifa edecek; Biz partili cumhurbaşkanına karşı iken, partinin genel başkanını aday yapmayız diyenler…

Aday seçimlerden önce yetkilerini kullanmayacağını, Anayasa Mahkemesi üyelerini belirlemeyeceğini, bütçeyi yapmayacağını, parlamenter sistemi esas alan yeni bir anayasa önerisini topluma ilan eder…

Yüzde 49’un ve onun dışında kalan bileşenlerle ilişki kurar, yardımcılarının sayısını önceden ilan eder. O bileşenlerin önderlerinden yardımcılar belirler (Meral Akşener, Ahmet Türk gibi).

Yani önerilen, CHP’nin taşıyıcı önderliğinde toplumsal uzlaşı, toplumsal konsensüs. Ne var bunda? Beğenmediğiniz yönleri söyleyin, eksikleri varsa tamamlayın. Olmaz da, olmaz.

Peki, siz ne öneriyorsunuz?

Vay Abdullah Gül’ü aday olarak önerdi. Hayır. Abdullah Gül’ü aday olarak önermedi. Ahmet Hakan tarafından gelen soruya siyasi nezaket gereği; ciddi bir durum olur, değerlendirilmesi gerekir. Yani önerilen sistem içinden çıksın.

Üç tip itiraz cephesi var.

Bir; Mevcut parti yapısı içinde varlığını lider kadrosuna borçlu olan, lider kadrosu değişirse konumunu kaybetmekten korkanlar…

İki; İktidar cephesi AKP, önerildiği gibi farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, toplumun geniş kesimleriyle sağlanan konsensüsle belirlenecek adaylık sürecinin yaratacağı sinerji ve onun yaratacağı siyasal sonuç…

Üç; Aday belirleme sürecinde etkin olmak isteyen, belirleyici aktörler arasında olmayı hesap eden, oyun kurucu derin güçler. Etkinlik sağlamak, rol üstlenmek isteyen çevreler…

Üç gündür kıyameti koparılıyor olmaz da olmaz.

Bedri Baykam iki binli yıllara gidiyor; üye ile seçimi ben önermiştim o zaman kabul edilmemişti, şimdi benim dediğim yere gelindi. Tamam, öneri doğruysa, ne olmuş?

Soner Yalçın 1994 yerel seçimlerine kadar gitmiş. Tamam, ne yapacağız, durmadan eskiye mi döneceğiz, geleceği mi kurtaracağız? Özel rahatsızlıkları böylesi ciddi konuların önüne mi geçireceksiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu ikili görüşmede sıcak baktığı önerileri değerlendirme dışı bıraktı. Olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmek için uzun bir olağan kongre takvimini ilan etti. Ekmelettin İhsanoğlu modelinin doğru olduğunda ısrar ediliyor. Demek ki 2019’da CHP’nin ortak/çatı adayı Ekmelettin veya benzeri…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr