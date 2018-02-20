Deniz Yücel’in tahliyesi ve bağımsız yargı!

Ergün Aydoğan

Söylediklerinize siz inanmadığınıza göre, inanan kimse de olmadı…

Ne gerek var inandırıcılığınızı sorgulatmaya, iki ülke; Türkiye ve Almanya’nın çıkarları bunu gerektirdiği için gereği yapılmıştır diyin, geçin. Türk yargısı bağımsızdır, karalarını verirken hiçbir kimse ve kurumdan talimat almaz diyorsunuz ama gelişmeler hiçte öyle anlaşılmıyor.

Gerek var mıydı, Türk yargısını siyasi Saiklerle karar alan bir yargı gibi dünyaya ilan etmeye. Ülke çıkarları gereği diyip geçseydiniz daha inandırıcı olurdu…

Deniz Yücel, Türk asıllı Alman gazeteci. Almanya’nın etkin gazetelerinden Die Welt’in Türkiye temsilcisiydi. Bir yıl önce ‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi, tutuklandı. Bir yıldır iddianamesi bile hazırlanmadı. Tahliyesinden bir gün önce tutukluluğunun devamına diye mahkeme tarafından yazı gönderildi.

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya ziyareti vardı. Ziyaret öncesi Başbakan, Deniz Yücel ile ilgili ‘olumlu’ gelişmelere olabilir dedi. Almanya’ya gitti Angela Merkel ile temaslarını sürdürürken Deniz Yücel ile ilgili; olumlu gelişmeler hızlandı! Bir gün sonra jet hızıyla iddianame hazırlandı, jet hızıyla duruşması yapıldı, jet hızıyla tahliye edildi. Bazı sanık yakınlarına bile yurtdışı çıkış yasağı konulurken ‘terörist, ajanlıkla’ suçlanan kişi hakkında yurtdışı yasağı konulmadı!

Ve bir gün sonra Alman hükümetinin gönderdiği özel uçakla jet hızıyla uçtu gitti.

Nereye? Almanya’ya. Bir daha gelir mi? Bekle ki gelsin…

Dava mı? Dava gıyabında devam edecek…

Bağımsız yargımızda, en bağımsız kararını zaman içinde verecek.

Uluslararası ilişkilerde ülkeler arasında buna benzer serbest bırakmalar olabilir mi, olabilir. Ama bunu iyi yönetmek bir o kadar önemlidir. Tutuklama kararı alırken de, serbest bırakırken de ülke çıkarlarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak gerekir.

Veya arkasında duramayacağınız kararlar almamanız da… Kamuoyuna ve muhatap ülkeye karşı bağlayıcı ifadelerden kaçınmakta yarar vardır.

Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Tutuklamalardan sonra gerilen Almanya, Türkiye ilişkilerine rağmen bizzat cumhurbaşkanı Erdoğan 14.4.2017 tarihinde ne dedi? ‘Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist…’ gibi çok ağır suçlamalar yaptı. Yetmedi. Deniz Yücel’in iadesi ile ilgili ‘Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla’ dedi.

Ajan terörist denilen Deniz Yücel tahliye oldu. Asla Almanya’ya iade etmeyiz denilen Deniz Yücel Almanya’ya uçtu gitti.

Gitti, gittikten sonra mahkeme tutuklama kararı verdi…

Bu tahliyenin bir pazarlık sonucu olduğu, Alman ve Türk yetkililerin herhangi bir pazarlık yapmadık dediği, tahliye ile ilgili çeşitli iddialar var.

Bir iddiaya göre temasların-pazarlığın Almanya dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından yürütüldüğü, geçen hafta iki kez gizlice Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği. İlk görüşmenin Erdoğan’ın Vatikan ziyareti sırasında Roma’da. Şubat ayının ikinci haftasında yine Erdoğan ile Sigmar Gabriel’in İstanbul’da bir araya geldiği iddiaları Türk ve Alman basınında yer almıştır.

Başdöndürücü bu görüşme trafiği ve tahliyenin altında Almanya’nın 25 Ocak’ta tank satışı ve modernizasyonunu durdurma kararı olabilir mi? Olabilir…

Sonuç, ülke çıkarları bu ve benzeri kararları almayı gerektirebilir. O zaman öncesi ve sonrasında dikkatli bir üslup, dikkatli bir dil kullanacaksınız.

Zaten de bağımsız yargı iddialarının şimdiye kadar ki uygulamalardan bağımsız olmadığı biliniyordu. Şimdi bu kararla uluslar arası çevrelerde bizzat görmüş oldu.

Haklı sorulardan biri şu; Deniz Yücel ajan terörist ise neden serbest bırakıldı? Ajan terörist değil ise neden bir yıldır tutuklu? Bu sorular birçok tutuklu için geçerli…