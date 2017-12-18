Hatice Kasapoğlu / Editör

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl depresyon konusunda yayımladığı rapora göre, depresyonda olan kişi sayısının son 10 yılda yüzde 18 artarak 322 milyonu geçtiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yılbaşından bu yana medyaya yansıyan 66 binden fazla haberi inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in söz konusu rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 4.4’ünün yani yaklaşık 3,3 milyondan fazla kişinin depresyonda olduğu belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, depresyon intihara sürükleyen en büyük risk olarak tanımlanırken dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişinin, Türkiye’de ise her 100 bin kişiden 12.6’sının intihar ettiği tespit edildi.

Depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor …

Söz konusu raporda dünyada ki kadınların yüzde 5.1’inin, erkeklerin ise yüzde 3.6’sının depresyon da olduğu vurgulanırken dünyada 55-74 yaş aralığındaki erkeklerde depresyon oranı yüzde 5.5 iken, kadınlarda 7.5 olduğu bildirildi. Dünyada depresyonda olan kişiler in yarısının, nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olarak Çin ve Hindistan’ın yer aldığı Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yaşadığı belirtildi. Refah düzeyi yüksek ülkelerde depresyondaki kişilerin sadece yüzde 50’sinin tedavi gördüğü, düşük refah düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın yüzde 10’un da altında olduğu tespit edildi.

Her 10 kişiden biri anti depresan kullanıyor …