ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜREL ETKİNLİKLERKAPSAMINDA “DERİN KÖKLERİN TÜRKÜLERİ” KONSERİNDE SANATÇILAR ÇİĞDEM GÜRDAL VE İRFAN GÜRDAL’I BAŞKENTLİLERLE BULUŞTURDU

Büyükşehir Belediyesi’nce, Ankaralıların sosyal yaşamına ve kent kültürüne renk katmak için daha önce Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde iki kez seslendirilen “Derin Köklerin Türküleri Konserleri”nin üçüncüsü, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ankaralı sanatseverler, geçmişten günümüze değeri artan, klasikleşen “Derin Köklerin Türküleri”ni, Türk Halk Müziği sanatçıları Çiğdem Gürdal ve İrfan Gürdal’ın özgün seslerinden dinleme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde kökleri Orta Asya’ya dayanan halk türkülerinden oluşan “Derin Köklerin Türküleri” konseriyle, Başkentlilere unutamayacakları bir gece yaşatıldı.

Kent Orkestrası müzisyenlerinden Mehmet Erdemli tarafından düzenlemesi yapılan türkülerin hikayeleri de Devlet Tiyatroları sanatçıları Dilara Keyf Günüç ile Olcay Kavuzlu’nun anlatımlarıyla dile getirildi.

-TÜRKÜLERE HALK DANSLARI EŞLİK ETTİ

Türk Halk Müziği’nin derin köklerinin evrensel müzik notalarıyla bütünleştiği konserde, türkülerin şiirsel öyküleri ve sahneye konulan yöresel danslar, geceye ayrı bir renk kattı.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğindeki konserde; yurdun dört bir yanına ait türkülerin yanı sıra ulusal sınırlarımızı aşan fakat kültürümüzün parçası olan Kırım ve Azeri türkülerini de kapsayan bir repertuara yer verildi.

Konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal’ın, Muğla yöresine ait “ Feraye” adlı eseri, halk dansları eşliğinde seslendirmesi izleyicileri büyüledi.

Kırşehir yöresinin “Bozlak” türünün temel eserlerinden “Zahidem” türküsü İrfan Gürdal’ın güçlü sesiyle gecenin duygusal atmosferini yükseltti. Yine çok bilinen ve klasikleşen Erzurum türküsü “Sarı Gelin”i Azerbaycan versiyonuyla Çiğdem Gürdal ile İrfan Gürdal birlikte seslendirdi. Sarı Gelin türküsüyle birlikte sahnede gerçekleştirilen halk dansıyla esere estetik bir güzellik katıldı. Ankara Seğmenlerinin oynadığı Misket eşliğinde Çiğdem Gürdal’ın seslendirdiği “Misket” türküsü ise salondaki coşkuyu arttırdı. Gecede duyguların doruğa ulaştığı an fedakarlık, vatan sevgisi ve kahramanlığın dizelerinde vücut bulduğu “Çanakkale Türküsü” oldu. İzleyiciler, coşkuyla hep bir ağızdan solistlere katılarak, Çanakkale Türküsü’nü koro halinde seslendirdiler. Semah gösterilerinin de yer aldığı gecede Ordu’dan, Trakya’ya, Yozgat’a, Azerbaycan’dan Kırım’a uzanan derin köklerin türkü ve halk danslarına yer verildi.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek verdi.

Program izleyicilerin yoğun istekleri üzerine “Çanakkale Türküsü”nün tekrar coşkuyla seslendirilmesiyle tamamlandı.