“Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden” projesi kapsamında öğrencilerin giysileri ücretsiz yıkanıyor

YAZ TATİLİ DIŞINDA HERGÜN AÇIK OLAN MERKEZLERDE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİLERİ, BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLAMAK VE DERSLERİNE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMALARINA İMKÂN VERMEK AMACIYLA ÜCRETSİZ YIKANIP ÜTÜLENİYOR.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’in bir üniversite kenti olmasını göz önüne alarak, “Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden” sloganıyla 12 yıl önce açtığı çamaşır yıkama merkezleri sayesinde bugüne kadar 133 bin öğrenci, çamaşır yıkama ve ütüleme külfetinden kurtuldu.

Kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve bütçelerine katkı sağlamak için hizmet veren giysi yıkama merkezlerinde giysileri yıkanıp ütülenen öğrenciler, derslerine ve sosyal etkinliklerine daha çok zaman ayırma fırsatı buluyor.

-EĞİTİM DÖNEMLERİNDE FAALİYETTE

Başkent’in bir eğitim kenti olması nedeniyle gelenek haline getirilen hizmet, yaz tatili dışında her gün veriliyor.

İhtiyaçları doğrultusunda mesai saatleri içinde istedikleri zaman giysilerini getirebilen öğrenciler hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını yıkatabiliyor.

Öğrencilerin makineye yerleştirilen çamaşırları, merkez çalışanları tarafından yıkanıyor, kurutuluyor ve ütülenmiş şekilde öğrencilere teslim ediliyor. Çamaşırını kendisi yıkamak isteyen öğrencilerin bu talepleri de yerine getiriliyor.

Giysi yıkama hizmeti almak için Ankara’da eğitim veren üniversitelerden birinde okuyor olmak yeterli oluyor. Öğrencinin, başlangıçta bir kerelik öğrenci kimliği fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 resim ve her yıl yenilenmek üzere üniversite öğrenci belgesinin aslı ile kayıt yaptırması gerekiyor.

GİYSİ YIKAMA MERKEZLERİ

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: 1. Cad. 58. Sok. No:12/A Beşevler

Telefon: (0312) 222 81 85

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Cemal Gürsel Cad. Ozanlar Sk.

No: 6-10 - Kurtuluş - Telefon: (0312) 431 28 38