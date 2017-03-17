  • BIST 90.268
  • Altın 142,473
  • Dolar 3,6053
  • Euro 3,8864
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 4 °C

“Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden” projesi kapsamında öğrencilerin giysileri ücretsiz yıkanıyor

»
“Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden” projesi kapsamında öğrencilerin giysileri ücretsiz yıkanıyor
YAZ TATİLİ DIŞINDA HERGÜN AÇIK OLAN MERKEZLERDE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİLERİ, BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLAMAK VE DERSLERİNE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMALARINA İMKÂN VERMEK AMACIYLA ÜCRETSİZ YIKANIP ÜTÜLENİYOR.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’in bir üniversite kenti olmasını göz önüne alarak, “Ders çalışmak sizden, giysilerinizi yıkamak bizden” sloganıyla 12 yıl önce açtığı çamaşır yıkama merkezleri sayesinde bugüne kadar 133 bin öğrenci, çamaşır yıkama ve ütüleme külfetinden kurtuldu.

Kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve bütçelerine katkı sağlamak için hizmet veren giysi yıkama merkezlerinde giysileri yıkanıp ütülenen öğrenciler, derslerine ve sosyal etkinliklerine daha çok zaman ayırma fırsatı buluyor.

 

-EĞİTİM DÖNEMLERİNDE FAALİYETTE

Başkent’in bir eğitim kenti olması nedeniyle gelenek haline getirilen hizmet, yaz tatili dışında her gün veriliyor.  

İhtiyaçları doğrultusunda mesai saatleri içinde istedikleri zaman giysilerini getirebilen öğrenciler hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını yıkatabiliyor.

Öğrencilerin makineye yerleştirilen çamaşırları, merkez çalışanları tarafından yıkanıyor, kurutuluyor ve ütülenmiş şekilde öğrencilere teslim ediliyor. Çamaşırını kendisi yıkamak isteyen öğrencilerin bu talepleri de yerine getiriliyor.

Giysi yıkama hizmeti almak için Ankara’da eğitim veren üniversitelerden birinde okuyor olmak yeterli oluyor. Öğrencinin, başlangıçta bir kerelik öğrenci kimliği fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 resim ve her yıl yenilenmek üzere üniversite öğrenci belgesinin aslı ile kayıt yaptırması gerekiyor.

 

GİYSİ YIKAMA MERKEZLERİ

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: 1. Cad. 58. Sok. No:12/A Beşevler

Telefon: (0312) 222 81 85

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Cemal Gürsel Cad. Ozanlar Sk.

No: 6-10 - Kurtuluş - Telefon: (0312) 431 28 38

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çamlıdere'de vatandaşlarla birlikte yağmur duasına katıldı10 Mart 2017 Cuma 11:21
  • MAMAK ÇÖPLÜĞÜ'NÜN SERALARINDA ÖZEL YETİŞTİRİLEN HORMONSUZ DOMATES, BİBER, SALATALIK, ANKARALILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR10 Mart 2017 Cuma 11:15
  • ASKİ İVEDİK ARITMA TESİSLERİ ÖNÜNDE YAPILAN “U” DÖNÜŞ KÖPRÜSÜ TAMAMLANDI08 Mart 2017 Çarşamba 11:40
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde08 Mart 2017 Çarşamba 11:38
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, KKTC’DEN GELEN İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMA PERSONELİNE EĞİTİM VERDİ06 Mart 2017 Pazartesi 12:56
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yıpranan ve bozulan asfaltlarda yama, bakım ve onarım çalışması başlattı05 Mart 2017 Pazar 13:14
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SUÇ İŞLEME ORANININ YÜKSEK OLDUĞU İSMETPAŞA MAHALLESİ’NDE 11 GECEKONDUYU YIKIYOR05 Mart 2017 Pazar 13:12
  • MALTEPE'DE Kİ ASBEST TARTIŞMASINDA YENİ GELİŞME03 Mart 2017 Cuma 12:17
  • Maltepe'deki Elektrik Santrali'nde asbest tartışması03 Mart 2017 Cuma 12:14
  • BAŞKAN GÖKÇEK, BUCA F TİPİ CEZAEVİNDE ÇIKARILAN YANGINLA İLGİLİ DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI02 Mart 2017 Perşembe 11:52
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim