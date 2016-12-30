DERSİMİZ TÜRKÇE

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Şükür: Mutlu bir olay veya durumdan, yapılan bir iyilikten duyulan hoşnutluğu bildirme.



Teşekkür: Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.



Hamdolsun: "Tanrı'ya şükürler olsun" anlamında hoşnutluk anlatan bir söz.



Şükran: İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık.



Minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu, müdana.

Kader: Yazgı.

Kısmet: Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip.

Fıtrat: Yaradılış, hilkat. İlk yaradılış, ilk varlık hali.

“2017 yılında asgari ücret 1404 lira oldu. Şükürler olsun ki bu yıl da karnımız doyacak. İşverenime de yarın teşekkür etmeliyim; herhangi bir problem çıkarmadan maaşımı eksiksiz yatırıyor ne de olsa. Hamdolsunki başımızda böyle bir hükümet var. İşçinin haklarını nasıl da gözetiyorlar. Son iki yılda maaşlarımız bayağı arttı. Hanımla yarın gidip bir tavuk kestireyim bari. İşçilerin fıtratında vardır; kaderinse elim bir kazada hayatını kaybedersin. Ama bak, gördün mü, her yıl ‘acaba bugün’ diye diye tam 45 yaşını devirdim. Hanımın da hakkını yememek lazım şimdi, bana çok iyi baktı. Bu yüzden ona minnettarım. Kısmetse önümüzdeki sene 1700 lira olacak maaş. Ayda 296 fazladan lira eder. İşte o zaman Toki’den bir ev alırız, kendimize ait bir evimiz olur…”



Onlar herkesten daha ağır şartlarda çalıştılar. Yoruldular, yorgunlukları belli olmasın diye eve gitmeden ellerini yüzlerini yıkadılar. Kadınların işi daha kolaydı; bir pudra, biraz da parlatıcı, tüm yorgunluk gider! İstedikleri eve bir süt fazla götürmek, belki biraz da çikolata… 1404 lirayı layık gördüler. Sabrettiler, şükrettiler, dua ettiler, hak verilmez alınır dediler, grev yaptılar, işten atıldılar, sürüldüler, dövüldüler, canlarını verdiler yine de 1404 liraya layık görüldüler. Umutla bekleyen 6,5 milyon asgari ücretli şimdi aldıkları zammı hangi yatırım aracında değerlendireceklerini düşünüyorlar. Halk kararsız, dolar yükselişte. Ev de alınır araba da bu gidişle…