  • BIST 90.654
  • Altın 152,204
  • Dolar 3,6693
  • Euro 3,9091
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C

Deve Diken Olayı

» »
Muhammed Yavaş

Karaman; Ensar tecavüzcülerini çok güzel akladı. %63

Sivas; Madımak davasını düşürenlere teşekkür etti. %71

Malatya; 10 Ekim’de Ankara’da katledilen, yuhalanan vatandaşlarına sahip çıktı. %69

Soma; ölen madencilerini, tekmelenen madenci yakınlarını unutmadı. %53

Ermenek; maden kazalarını akladı. %51

Gaziantep; Suriyelilerden memnun olduğunu gösterdi. %62

Reyhanlı; patlamada ölen insanlarını andı. %73

Samsun; milli mücadele ruhuna sahip çıktı. %63

Erzurum; şehrinde kongreye çıkan Ata’sına teşekkür etti. %74

Amasya; genelge yayınlayan Ata’sına sahip çıktı. %56

Maraş; Kahraman adını unutmadı. %73

Urfa; ne kadar Şanlı olduğunu gösterdi. %70

Giresun ve Ordu ; fındık tarımının ölmesine, çok güzel teşekkür etti. %61

Kars; büyükbaş hayvancılığın ölmesine, Uruguay’dan büyükbaş hayvan getirtilmesine teşekkür etti. %51

Trabzon ; Kupasını isteyen ve şampiyon olduklarını söyleyen halk kupayı ne kadar istediğini gösterdi. %66

Rize; Derelerinin kurumasının hesabını sordu. %75

İstanbul, Fatih ; Vezneciler, Sultanahmet saldırılarının hesabını sordu. %51

Elazığ ; Terör saldırılarına cevap verdi. %71

Kayseri ; Terör saldırısıyla ölen askerlerini unutmadı. %67

Adana, Aladağ ; Yangında ölen kız çocuklarına vefa borcunu ödedi. %64

Zonguldak Kozlu; Madende ölen 8 işçisinin hesabını sordu. %51

Balıkesir, Dursunbey : Odaköy’de madende ölen 17 işçisini unutmadı. %79

Afyonkarahisar ; 25 askerinin hesabını sordu. %64

Sakarya, Pamukova ; Tren yolu faciasını unutmadığını gösterdi. %64

Liste uzar gider…

O yüzden burada bırakıyorum, ne diyeyim ki diyecek söz yok. Ne demişler; Deveyi diken, İnsanı seven..

Bu yazı toplam 51 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim