Deve Diken Olayı

Karaman; Ensar tecavüzcülerini çok güzel akladı. %63
Sivas; Madımak davasını düşürenlere teşekkür etti. %71
Malatya; 10 Ekim’de Ankara’da katledilen, yuhalanan vatandaşlarına sahip çıktı. %69
Soma; ölen madencilerini, tekmelenen madenci yakınlarını unutmadı. %53
Ermenek; maden kazalarını akladı. %51
Gaziantep; Suriyelilerden memnun olduğunu gösterdi. %62
Reyhanlı; patlamada ölen insanlarını andı. %73
Samsun; milli mücadele ruhuna sahip çıktı. %63
Erzurum; şehrinde kongreye çıkan Ata’sına teşekkür etti. %74
Amasya; genelge yayınlayan Ata’sına sahip çıktı. %56
Maraş; Kahraman adını unutmadı. %73
Urfa; ne kadar Şanlı olduğunu gösterdi. %70
Giresun ve Ordu ; fındık tarımının ölmesine, çok güzel teşekkür etti. %61
Kars; büyükbaş hayvancılığın ölmesine, Uruguay’dan büyükbaş hayvan getirtilmesine teşekkür etti. %51
Trabzon ; Kupasını isteyen ve şampiyon olduklarını söyleyen halk kupayı ne kadar istediğini gösterdi. %66
Rize; Derelerinin kurumasının hesabını sordu. %75
İstanbul, Fatih ; Vezneciler, Sultanahmet saldırılarının hesabını sordu. %51
Elazığ ; Terör saldırılarına cevap verdi. %71
Kayseri ; Terör saldırısıyla ölen askerlerini unutmadı. %67
Adana, Aladağ ; Yangında ölen kız çocuklarına vefa borcunu ödedi. %64
Zonguldak Kozlu; Madende ölen 8 işçisinin hesabını sordu. %51
Balıkesir, Dursunbey : Odaköy’de madende ölen 17 işçisini unutmadı. %79
Afyonkarahisar ; 25 askerinin hesabını sordu. %64
Sakarya, Pamukova ; Tren yolu faciasını unutmadığını gösterdi. %64
Liste uzar gider…
O yüzden burada bırakıyorum, ne diyeyim ki diyecek söz yok. Ne demişler; Deveyi diken, İnsanı seven..
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