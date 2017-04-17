Deve Diken Olayı

Muhammed Yavaş

Karaman; Ensar tecavüzcülerini çok güzel akladı. %63

Sivas; Madımak davasını düşürenlere teşekkür etti. %71

Malatya; 10 Ekim’de Ankara’da katledilen, yuhalanan vatandaşlarına sahip çıktı. %69

Soma; ölen madencilerini, tekmelenen madenci yakınlarını unutmadı. %53

Ermenek; maden kazalarını akladı. %51

Gaziantep; Suriyelilerden memnun olduğunu gösterdi. %62

Reyhanlı; patlamada ölen insanlarını andı. %73

Samsun; milli mücadele ruhuna sahip çıktı. %63

Erzurum; şehrinde kongreye çıkan Ata’sına teşekkür etti. %74

Amasya; genelge yayınlayan Ata’sına sahip çıktı. %56

Maraş; Kahraman adını unutmadı. %73

Urfa; ne kadar Şanlı olduğunu gösterdi. %70

Giresun ve Ordu ; fındık tarımının ölmesine, çok güzel teşekkür etti. %61

Kars; büyükbaş hayvancılığın ölmesine, Uruguay’dan büyükbaş hayvan getirtilmesine teşekkür etti. %51

Trabzon ; Kupasını isteyen ve şampiyon olduklarını söyleyen halk kupayı ne kadar istediğini gösterdi. %66

Rize; Derelerinin kurumasının hesabını sordu. %75

İstanbul, Fatih ; Vezneciler, Sultanahmet saldırılarının hesabını sordu. %51

Elazığ ; Terör saldırılarına cevap verdi. %71

Kayseri ; Terör saldırısıyla ölen askerlerini unutmadı. %67

Adana, Aladağ ; Yangında ölen kız çocuklarına vefa borcunu ödedi. %64

Zonguldak Kozlu; Madende ölen 8 işçisinin hesabını sordu. %51

Balıkesir, Dursunbey : Odaköy’de madende ölen 17 işçisini unutmadı. %79

Afyonkarahisar ; 25 askerinin hesabını sordu. %64

Sakarya, Pamukova ; Tren yolu faciasını unutmadığını gösterdi. %64

Liste uzar gider…

O yüzden burada bırakıyorum, ne diyeyim ki diyecek söz yok. Ne demişler; Deveyi diken, İnsanı seven..