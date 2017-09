Bülent Ertekin

Devlet ve devlet adamılığı iç içe girmiş ve birbirini tamamlayan iki unsurdur.

Devlet varsa, devlet adamıda vardır. Lakin, devlet adamlılığıda öyle sıradan bir devlet memurluğu gibi değildir. Sorumluluğu ağırdır, bu sorumluluğu taşıyacak yüreğin; devlet aşkın, bayrak aşkın, millet aşkın ile adeta kavrulmuş olması yani yanması gerekir. Yanacak, aynı zamanda da yakacak.

Yanacak ki yandıracak,

Yanacak ki ateşi; yanına yaklaşan şer güçleri, menhus ruhları yakacak.

Kimine göre o ateş bir yanardağ olup; geçtiği, aktığı her yeri yakacak, kimine göre muhabbet, sevgi, sadakat, aşk, muhabbet gibi manevi değerlerin yeşermesini bir fidan iken altı yüzyıllık bir çınar ağacı gibi kocaman bir ağaç olacak.

İşte devlet adamlığı gömleği böyle bir liyakat, sadakat, ehliyet ve cesaret ister.

Siyasal liderlerin değil, devlet adamlığının temel ve kişisel özelliklerini ise şahsımca şöyle sıralayabilirim.

1- Siyasal ve sosyal yetenekleri gelişmiştir,

2- Siyasal ve sosyal zekaları vardır,

3- İkna kabiliyetine sahiptirler,

4- Belli ideallere sahiptirler,

5- Hitabet yetenekleri vardır,

6- Beceri ve hüner sahibidirler.

7- Bölüştürücü değil birleştirici olmalı

8- Kapsayıcı bir dil kullanmalı

9- Adaletten şaşmamalı

10- Yaptığı hizmetleri bir lütuf olarak görmek yerine bu hizmetleri yapmanın bir görev olduğu bilincinde olmalı

11- Halk ile arasına set çekmemeli

12- Irkçı emperyalizme karşı ülkesini sonuna kadar savunmalı

13- Ve en önemlisi her işinde Hz. Muhammed Mustafa (sav)'i örnek almalı.



Türkiye Cumhuriyeti nerede ise bir asıra yaklaşan bir tarihi geçmişi olan güçlü bir ülke. Bu ülke -tabiri caizse- bu günlerde tam bir ateş çemberinden geçiyor. İçeriden ve dışarıdan saldırılar bir türlü bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor. Tam bitti dediğimiz bir zamanda ise " Hooop birader, dur bakalım bu baş kaldırmalar, racon kesmeler, parmak göstermelerde ne oluyor " dercesine başımıza yeni yeni çoraplar örerek adeta " Otur oturduğun yerde" diyorlar. Tabii artık " Olur abi, sen ne dersen o olur " diyen ne bir T.C var, ne de bu ülkeyi idare eden; elleri önünde suç işlemiş, cezasını çekmeye hazır bekleyen güçsüz ve iradesiz devlet adamı yada adamları var.

Tabiiki burada; devleti ve devletin başında olup her kademesinde içerideki ve dışarıdaki şer güçlere karşı

SENİNLEYİM,

SİZİNLEYİM,

DEVLET BİZİM,

BAYRAK BİZİM,

VATAN BİZİM deyip iktidarı yalnız bırakmayan, yeri geldiğinde de

YANLIŞ YAPIYORSUNUZ! diyen

devlet adamlığı duruşunu sergileyen siyasi parti liderleride bulunmaktadır. Yani avam lisanı ile adam gibi adamlar var.

Kim mi?

Elbette, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ. Devlet adamlığını her zor şartlar altında pazarlıksız, şartsız olarak teminat veren adı gibi DEVLET olan Devlet BAHÇELİ'den bahsediyorum. Gelin Sayın Bahçeli'nin basına yansıyan DEVLET ADAMLILIĞI BASİRETİNİ GÖSTEREN AÇIKLAMALARINI beraber okuyalım.

Ne dersiniz? Hadi öyle ise..





....

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de, hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz”

......

Türkiye kuşatılıyor…

Güney sınırlarımız üzerinden Türkiye’nin altı oyuluyor…

Nevzuhur bir “terör devleti” icat edilerek bütün bölge ülkelerinin ama özellikle de Türkiye’nin güvenliği ve bağımsızlığı tehdit ediliyor…

Yarın, çok geç olabilir…

Türkiye, bu duruma seyirci kalamaz: Bir yandan bütün diplomatik imkânlar harekete geçirilmeli ama öte yandan da duruma derhal müdahale edilmeli, emperyalistler ters köşe yapılmalı, oyunları bozulmalı!

.....

En iyi zafer, savaşmadan kazanılan zaferdir. Bu, doğru.

Savaşmadan zafer kazanmanın olmazsa olmaz şartları var elbette.

Her bakımdan güçlü olmak, bunların başında gelir

Gücü kutsamıyorum, kutsayamayız.

Bizim gücümüz, maddî güce değil hakikate dayanır.

....

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenlediği basın toplantısında IKBY'nin bağımsızlık referandumu için, "Bu referandum gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" dedi.

....

Bahçeli, FETÖ'yle mücadele konusunda yeterli girişimlerin olmadığını vurgulayarak, "FETÖ'cü memur var da, meşhur siyasetçiler yok mu?' deyip örgütün siyasi ayağının hâlâ mevcut.

...

“Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler, bin yıllık vatanımızı elimizden almaya çalışanlar ve yaşama irademizi yok etmeye yeltenenler boş durmuyorlar. Türk’ün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdiği desteklerle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.

....

Malazgirt’te yendiklerimiz, İstanbul’da gömdüklerimiz, Çanakkale’de tepelediklerimiz, Sakarya’da ezdiklerimiz ve nihayetinde Afyonkarahisar’dan önümüze katıp, İzmir’den denize döktüklerimiz, Bugün PKK, PYD, DHKPC, IŞİD ve FETÖ terör örgütleri vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar. Ancak dün başaramadılar, yine başaramayacaklar. Güvence Isparta’dadır. Gücümüzün kaynağı Türk milletidir. 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ hain darbe girişimiyle bu habis emeller kendisini daha da açığa çıkarmıştır. Asker kılığına girmiş Türk ve İslam düşmanları büyük Türk milletini esaret altına alabileceğini sanmışlar, planlarını buna göre yapmışlardı. Ne var ki milletin azim ve kararlılığı bir kez daha Türk vatanını kurtarmış, hain emelleri yerle bir etmiştir.

....

Türkiye’nin de düşmeyecek son kalesiyiz. Amacımız Türkiye’nin dirliği, birliği, ebedi bekasıdır. Varsın tüm şer odakları bir olup üzerimize gelsinler. Biz yine bütün oyunları Allah’ın izniyle bozmasını biliriz ve bozacağız.”



Gördünüz mü, devlet adamlığını,

Gördünüz mü,

Vatan aşkını,

Birlik ve beraberliğini,

Bayrak sevgisini,

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diyen mangal yürekli adamı.

Oysa bir başka siyasi parti lideri gibi seçim yatırımlarını yada yarını düşünerek menfaat üzerine dönen siyaset çarklarını işleten bir siyaset yapmıyor.

Bir başka ülkeye gidip, ülkesini şikayet etmiyor. Benim ülkem bile söylüyemiyor. Lakin " Türkiye, güvenli bir ülke değildir " diyebiliyor.

Hasana, Hüseyine silah doğrultan, tankların altında ezen, parçalayan katil terör örgütüne sahip çıkıp onun ağzı ile konuşmaktan imtina etmiyor.

Yada, 30 küsür senedir ülkenin güzel insanlarına kan kusturan terör örgütünü sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermiyor.

yada...

yada...

yada...

Gelin bunların altını isterseniz SİZ doldurun. Zira dolduracak o kadar malzeme bulacaksınız ki; buna herhalde bu sayfa yetmeyecektir.

Evet , devletimiz ve ülkemiz zor bir ateş çemberinden geçerken devletini ve milletini yalnız bırakmayan Sayın Devlet Bahçeli için yazının başında da belirttiğim gibi,

DEVLET ADAMLILIĞI BU OLSA GEREK diyor ve son noktayı koyuyorum.



Selam ve dua ile.