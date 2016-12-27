DEVLET BAHÇELİ’NİN MİLLİYETÇİLİĞİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Devlet Bahçeli iktidarın ve CHP’nin dikkatini çekerek iki konuda uyarıda bulundu. Bunlardan biri Yeni Anayasanın çıkarılmasında mızıkçılık ederek takoz koymaya kalkışan CHP’nin aklını başına alması, diğeri de güvenlik güçlerimiz ne dip edip El Bab’ı alarak girişilen harekatın zaferle taçlandırılması.

Devlet Bahçeli’nin takdire şayan en önemli yönlerinden biri milli konularda dik duruşundan ve prensiplerinden kesinlikle taviz vermemesidir. MHP’yi ele geçirmek için Bizans oyunlarına başvuran FETÖ’cüler karşısında kale gibi dik durarak partiyi bu art niyetlilerin işgalinden kurtarmış olması örnek bir tutum sergilemiştir. Bu yönde her yola baş vuran FETÖ’cüler başarısız olunca bu seferde Yeni Anayasanın hazırlanmasında AK Parti ile birlikte hareket etmesine karşı çıkarak ülkesini ve milletini seven Devlet Bahçeli’ye karşı CHP’lilerle birlik olup saldırıya geçmişlerdir. Bu oyunda da başarılı olacaklarını pek sanmıyorum.

Devlet Bahçeli Türkiye’nin sınır emniyetiyle ilgili olan El Bab’ın mutlak surette ele geçirilmesini savunmakta. Şayet EL Bab ele geçirilmediği takdirde Diyarbakır ve Ankara’nın tehlikeye gireceğinden söz etmekte.

Türk güvenlik güçleriyle ÖSO DEAŞ’la savaşırken, bu örgütle mücadele ettiğini söyleyen koalisyon güçleri Fırat Kalkanı operasyonuna destek vermeleri şöyle dursun üstelikte köstek oldular. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ABD’nin öncülüğündeki uluslar arası koalisyon güçleri açıkça ifade etmek gerekirse bölgede kayıplara karıştılar. Üstelikte en düşündürücü olanı El Bab’da ki çatışmalar sırasında da Mehmetçiğin PYD ve PKK’ya ait olduğu sanılan bir (İHA) hava aracının ele geçirmiş olmasıdır. Gözetleme de kullanılan bu hava aracı terör örgütü PYD ve PKK’la ya olduğunu söyleyen ABD tarafından verilmiş olması bütün şüpheler bu yönde olmuştur. Bu insansız hava aracını kullanan terör örgütleri Mehmetçiğimizi yakın takibe aldıklarının bin ispatıdır. Sizin anlayacağınız EL Bab’da Türkiye’yi yalnız bırakan koalisyon güçleri yardım etmek şöyle dursun, üstelikte köstek olup DEAŞ’a gizliden gizliye silah ve teçhizat yardımında bulundukları ortaya çıkmıştır.

DEAŞ teröristleri Musul’dan ve Rakka’dan çıkıp Tapka barajını geçerek 80 kilometrelik yolu kat ederek güvenlik güçlerimizle savaşmak için EL Bab’a nasıl geldiklerini ABD ve koalisyon güçlerine sormak gerekir. Dünyanın başına bela olan bu çılgın terör örgütüne silah ve mühimmatı tahminimiz odur ki ABD ve koalisyon güçleri vermektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu gelişmeler karşısında kaygı duymasının muhakkak ki haklı bir yönü vardır. Devlet Bahçeli partisi için siyasi rant elde etmek yerine ülkesini ve milletini düşünerek Suriye’de fiilen bir savaş halinde olan Büyük Türkiye’nin zaferle çıkmasını istemektedir.

Suriye’de girişilen Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 127. günü geride bırakırken TSK El Bab’da ölüm kalım mücadelesinde şehitler vererek sona doğru yaklaşmaktadır. TSK’nin zaferlerle dolu olan şanlı tarihinde olduğu gibi EL Bab’da da zafer kazanıp hem Türk milletinin göğsünü kabartacak, hem de bu uğrada kanlarını akıtan şehitlerimizin ruhlarını şad edecektir…