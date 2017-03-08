DEVLET GÜCÜNE, BASKISINA KARŞI; HAYIR…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Partisiz kampanyadan; Partili cumhurbaşkanlığı sistemine…

Hiçbir parti kampanyasında partiyi öne çıkarmayacak, parti amblem ve bayrak kullanmayacak ama sonucunda; Partili cumhurbaşkanı olacak, Türk tipi!

Evet iktidar artık devlet olmuş durumda. Ve bu referandumda, bu değişikliğe karşı olanlar; Devlet gücüne karşı mücadele etmek, devlet gücüne karşı kazanmak zorunda.

Hayır demek çok zor... Hayır’ın ciddi maliyetleri var. Hayır diyen kişi ve gruplar her türlü baskıya muhatap olabiliyor. OHAL kapsamında her konuda bir kararname ile ‘Hayır’cılar baskı altına alınmaktadır.

Mevcut anayasamıza göre seçimlerle ilgili yapılan değişikler seçimlere bir yıldan az bir süre kalırsa yapılamıyor, yapılırsa da ‘O’ seçimlerde uygulanamıyordu.

Ama şimdi maymuncuk görevi gören, her konuya çare KHK’lar var.

687 sayılı KHK ile Yüksek Seçim Kurulu, televizyon kanallarının anket yasağına uyma zorunluluğunu kaldırdı. Başta TRT olmak üzere AKP’ye bağlı kanallar hiçbir sınırlamaya tabi olmadan dilediği gibi iktidar lehine anket çarpıtmalarını yapabilecek.

YSK yetkisiz hale geldiği için anket (her türlü manipülatif anket serbest) yasağına uymayanlara, yayın ihlallerine yaptırım uygulayamayacak.

Sadece bu mu? Her gün, herhangi bir il, ilçeden ‘Hayır’ çalışması yapacaklara karşı bir yasak, engelleme kararı ile karşılaşmak olağan hale geldi. Devletin tüm kurumları ‘Evet’ çilerin işlerini kolaylaştırırken, ‘Hayır’ cılara karşı tüm engelleri çıkarıyor; toplantılar yasaklanıyor, salon verilmiyor, salonların ışıkları kesiliyor, fiili saldırılar yapılıyor, engel, engel…

O da bir şey mi!

Değişikliğin esas sahibi cumhurbaşkanı günde üç kez ‘Hayır’ diyecekleri suçluyor.

‘Hayır’ diyenler Kandil’e gider. Kim diyor bunu, cumhurbaşkanı. Daha önce yazmıştım niye referandum yapıyorsunuz, KHK ile hallediverseydiniz…

Cumhurbaşkanı ‘‘…kişi sevdikleriyle beraberdir. …bir örgüt bu halkoylamasında eğer ‘Hayır’ diyorsa, o zaman bizimde vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Buna kimler ‘Hayır’ diyor, kimler ‘Evet’ diyor vatandaşımız bilmeli. Nitekim ben vatandaşımıza ‘Böyle bir yanlışa düşmeyin’ diyorum. Ben ‘Hayır’ dersem, oyumun gideceği yer Kandil’dir. ‘Hayır’ dersem bu ülkede gideceğimiz yer istikrarsızlıktır. ‘Hayır’ dersem, benim oyumun gideceği yer, güven ortamının ortadan kaybolmasıdır. ‘Hayır demek, eşittir çukur. ‘Hayır’ demek eşittir şehirlerin altında açılan çukurlar demektir.’’

Kandil… istikrarsızlık… güven ortamından uzaklaşma… çukur… çukurların altında şehirler...

Kim diyor bu sözleri? Kim yapıyor bu hakaretleri? Ülkenin cumhurbaşkanı!

Hani nerde kaldı demokrasi … haklar… özgürlükler… kimsenin etkisi, baskısı altında kalmadan, başkaları tarafından yönlendirilmeden; özgür irade ile oy kullanma hakkı!

‘Hayır’ demek teröristlik ise! Anayasa değişiklik teklifi yüzde elli artı bir’le, yüzde elli bir değil, yüzde elli artı bir kişi ile kabulü yeterli ise…

Peki, ‘Hayır’ diyen yüzde 49.999 terörist mi? çukurcu mu? Kandilci mi? şehirlerin altına kazılan çukurları destekleyenler mi? veya şehirlerin altına çukurlar kazılırken ‘Hayır’ vermeyi düşünenler mi, ülkeyi yönetiyordu? Çukurlara onlar mı göz yumdu…?

Veya kuvvetle muhtemel; yüzde ellinin üzerinde ‘Hayır’ çıktığında siz çukurcuların, Kandil’cilerin cumhurbaşkanı mı olmuş olacaksınız?

Kısacası demokrasi adına, demokratik tercihte bulunmak bu kadar aşırı ‘Devlet’ gücü, baskısı karşısında ‘Hayır’ diyebilmek kolay bir tercih değildir.

Bu süreçte ‘Anayasal’ kamuoyu oluşmadığı gibi, eşit yarışma şartları da yok. Bir taraf devletin tüm imkan ve olanaklarını kullanarak, eşitsiz bir ortamda kendisi gibi düşünmeyenleri baskı altına alarak, tehdit ederek, korkutarak, çıkar vaat ederek avantaj sağlama arayışları asla demokrasi olarak telaffuz edilemez.

Bu arada Almanya’nın bakanlara uyguladığı yasaklara karşı Almanya’nın demokrasisini sorgular; Eyy Nazi Almanya’sı derken, kendi demokrasi anlayışlarına bakıyor mu…?

DEVLET GÜCÜNE, DEVLET BASKISINA KARŞI, HAYIR; demokratik bir tercihtir.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr