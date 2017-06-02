DEVLET GÜVENLİK SORUMLULUĞUNU BELEDİYELERE Mİ BIRAKIYOR?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara’da öldürülen 2 IŞİD ’linin üzerinden çıkan Alevi kurumlarının krokisi ve Alevi kurumlarının güvenliğini belediyelerin üstlenecek olmasını Meclis gündemine taşıdık. Alevi kurumlarının güvenliğini sağlama yönünde alınmış herhangi bir tedbir olup olmadığını Başbakan Binali Yıldırım’a sordum, “Terör örgütlerinin saldırısı karşısında kurum ve kişilerin kendi güvenliğini kendisinin sağlaması anlayışı, devletin güvenlik sorumluluğundan el çekmek üzere olduğu anlamına mı gelmektedir? ”

Ankara’da öldürülen iki IŞİD üyesinin evlerinde bulanan krokilerde Dikmen’de bulanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ’nın olduğu iddia edilmiş, ardından Ankara Valisi Ercan Topaca’nın bu konuyla ilgili olarak Alevi kurumlarıyla görüşme yaptığı öğrenilmişti.

Konuyu soru önergesiyle Meclis’e taşıdım, “Alevi inançlı vatandaşlarımıza ve Sünni İslam inanç grubu dışındaki inanç gruplarına dair bugüne kadar IŞİD’in saldırı düzenleyeceği ile ilgili Emniyet birimlerine ulaşan ihbar var mıdır?”

“Terör örgütleri ile mücadele konusunda kadro, kaynak, eğitim ve hukuksal altyapı eksikliği mi var?”

Alevi kuruluşlarının IŞİD’in terör saldırısı ihtimaline karşı özel güvenlikler tarafından korunacak olmasının yeterli bir önlem olup olmadığını sordum:

Ankara’nın Sincan, Altındağ, Etimesgut ve Çubuk ilçelerinde militan yetiştirmek için yasadışı “okullar” açtığı Emniyet operasyonlarında ortaya çıkmasına rağmen, IŞİD mensuplarının Etimesgut’ta ev kiralaması, kiraladığı evi silah deposuna çevirmesi neden engellenmemiştir?Söz konusu operasyonda ölen IŞİD terör örgütü mensuplarının Ankara’daki Gar ve Kızılay patlamaları ve benzeri başka terör olaylarının faili, planlayıcısı olduğuna yönelik bir tespit var mıdır?

Devlet bütçesinden kaynak aktarılmayan, kendi çabaları ile faaliyet gösteren Alevi inancı merkezlerinin güvenliği de belediyeler eliyle mi sağlanacaktır? Güvenlik görevlilerine silah verilecek midir?

Terör örgütlerinin saldırısı karşısında kurum ve kişilerin kendi güvenliğini kendisinin sağlaması anlayışı, devletin güvenlik sorumluluğundan el çekmek üzere olduğu anlamına mı gelmektedir?

Belediyelerin özel güvenlik istihdam ederek ve kadro açması yönünde kararlar verilerek, güvenlik yetki ve sorumluluğu yerel yönetimlere mi devredilmektedir? Kadrosu belediyelere ait bu güvenlik görevlileri çalışma talimatlarını kimden alacaktır? Bu kişilerin işe alımına kim karar verecektir? Bu uygulamanın ne ölçüde yaygınlaştırılması düşünülmektedir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

21 Mayıs 2017 tarihinde, Ankara Etimesgut’taki TOKİ konutlarında IŞİD terör örgütüne yönelik Emniyet güçlerince operasyon gerçekleştirilmiş ve 2 örgüt üyesi çıkan çatışmada ölmüştür. Ankara Valisi Erkan Topaca’nın söz konusu operasyonun İstanbul’da yakalanan bir IŞİD terör örgütü mensubunun ifadesi sonucunda yapıldığı açıklaması basında yer almıştır. Söz konusu operasyonun yapıldığı evde kalan örgüt üyelerinin eşyaları arasında Dikmen’deki Alevi derneklerinin adres bilgilerinin olduğuna dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır. 24 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Valisi talebi ile Alevi kurumları temsilcileri bir araya gelmiş ve bu toplantıda Ankara’daki cemevlerine özel güvenlik görevlilerinin atanması kararlaştırılmıştır. Özel güvenlik personelinin derneklerce belirlenip, belediyeler tarafından kadro tahsis edilmesi toplantıda önerilmiştir. Ayrıca Alevi Bektaşi Federasyonu ile jandarma ve polis temsilcilerinin oluşturacağı bir heyetin de güvenliğe katkı sunacağı kararı alınmıştır.

IŞİD üyelerinin Alevilere yönelik saldırı düzenleyeceği ile ilgili iddialar daha öncede tekrarlanmıştır. 2015 Kasım ayında, Ankara’daki Emniyet birimleri Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Kültür Dernekleri’ne IŞİD saldırısı olacağı ile ilgili söz konusu kurumların başkanlarını ve üyelerini uyarmıştır. 2016 yılının Eylül ayında ise Gaziantep’te gözaltına alınan IŞİD terör örgütü mensubunun üzerinden Alevi Kültür Dernekleri ve cemevinin fotoğrafları olduğu iddiası basında yer almıştır. IŞİD terör örgütünün Alevilere yönelik saldırı hazırlığında olduğu defalarca tekrarlanmıştır. Bu çerçevede;