DEVLET KARŞISINDA EŞİTSİZ REFERANDUM

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Devletin doğrudan taraf olduğu, farklı düşüneceklerin baskı altında, STK, iş dünyası, dernek, vakıf, oda, sendikaların devlet gücü karşısında farklı düşünceler açıklamanın suçlama sebebi olduğu şartlarda, Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu bu süreçte inisiyatif üstlenerek; değişikliklerin nelere yol açacağını il il dolaşarak kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyor.

Ulusal Dayanışma Platformu, Barolar Birliği toplantı salonunda yoğun katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantının açış konuşmacısı CHP önceki Genel Başkanı Antalya Milletvekili; Deniz Baykal, moderatör; Hüseyin Karabulut, panelistler; Metin Feyzioğlu, Altan Öymen, Zeki Sezer, Yalçın Karatepe, Süheyl Batum, Reha Taşkesen, Ertuğrul Yalçınbayır gibi çok değerli siyasetçi, akademisyen ve hukukçular vardı. Salon dolu, dinleyiciler ayaktaydı.

Deniz Baykal konuşmasının başında Almanya’da yapacağı referandum çalışmasını, Almanya’nın Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi’ye toplantı izni vermemesine duyduğu tepki nedeniyle, kendisine izin verildiği halde, iptal ettiğini ve gitmeyeceğini salonla paylaştı. Görüşüne katılanlar ve katılmayanlar vardı. Ancak bu karar kamuoyu tarafından taktirle karşılanmıştır. Deniz Baykal Anayasa ile ilgili kaygılarını değişiklik gündeme geldiği andan itibaren TV’lerde, il, ilçe toplantılarında kitlelerle paylaşıyor. Partili partisiz her kesim tarafından beğeniliyor, destek görüyor. Bu süreçte izlediği strateji, birleştirici dili, devlet adamlığı tavrı beğeni gören Deniz Baykal ‘Hayır’ cephesinin en önemli aktörü haline gelmiştir.

Metin Feyzioğlu Deniz Baykal’ın Almanya’ya gitmeme kararını desteklemiş. Anayasa değişikliğine karşı olma gerekçelerini açıklıkla anlatmış; değişiklik sonrası hukukun askıya alınacağını, bu mücadelenin avukatların ekmek mücadelesi olduğunu, değişikliğin eyalet sistemine yol açacağını…

Altan Öymen, Deniz Baykal’ın kararına katılmamış, Almanya’ya gitmesi gerektiği görüşünde olduğunu, yanlışlığı toplantıya giderek orada dile getirmesinin uygun olduğunu…

Gözler haklı olarak AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır’a yönelmişti.

Yalçınbayır; ‘’Hangi durumda anayasa yapıyoruz, kişisel haklar, mahalli haklar, ekonomik haklar, ayrıca OHAL var. Bu şartlarda nasıl anayasa yapılır? Biz AKP’yi ortak akıl, ortak anlayış üzerine kurduk. Başkanlık hiçbir zaman programımızda olmadı.

Türkiye kayıt dışı cenneti; siyaset kayıt dışı, kayıt dışı yönetim, ekonomi kayıt dışı… usül esastan önemlidir. İyi yönetişimin, kamusal bilgi edinmenin neresindeyiz. AKP olarak 3 Ocak 2003 58 hükümet programında yeni bir anayasa hazırlığının yapılması kararını aldık. OHAL dönemlerinde anayasa yapmayacağız dedik. Sosyal sözleşme dedik, bunun tarafları olacak dedik. Çoğunluğumuz var anayasa yapabilir miyiz var diyerek anayasa yapmayacağız… parti içi demokrasiyi yazdık, demokrasi hakem kurulunu kurduk. Kurucu ilkeler var değiştirmeyeceğiz, kuvvetler ayrılığı ilkesi var bunlar değiştirilmeyecek ve içleri boşaltılmayacak… idarenin eylem ve uygulamaları denetim dışı bırakılmayacak. Kurallara uyacak mıyız, uymasını sağlayacak mıyız. Bir sözümüz var cumhuriyet sözdür. Kalben buğuz etmek yetmiyor, meydanlara çıkmak dilimizle söylememiz gerekiyor. Şimdi konuşmayacaksınız da ne zaman konuşacaksınız?’’

Umudu tüketme hakkımız yok sözümüz ve niyetimiz var, çalışıyor ve bekliyoruz. Evet mi Hayır mı? Hayır’lısı olsun.

AKP kurucusu Ertuğrul Yalçınbayır bu anayasa değişikliğinin yanlışlarını ortaya koyarken, AKP kadrolarında yer almış önemli isimlerin şimdi konuşması gerektiğini, iş işten geçtikten sonra konuşmanın bir yararı olmadığını, değişikliklere karşı olan AKP içindeki isimlerin değişikliklere karşı oldukları, doğru olmadıklarını bildikleri halde susmaları, buğuz ettiklerini ama buğuz etmenin bir anlamı olmadığını sert bir dille ifade etti.

Katılım yoğun, katılımcılar coşkulu, umut yüksekti...

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr