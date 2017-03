DEVLET OPERA VE BALESİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE BİR ADIM ÖTEYE GEÇİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi çocuklara yönelik etkinliklerine üç günde 3600 öğrenciye ulaşarak devam ediyor.

Üç günde 3600 öğrenciye ulaşan Devlet Opera ve Balesi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekliyor. Devlet Opera ve Balesi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile tüm yurtta gerçekleştirdiği temsiller ve Eğitim Etkinlikleriyle gidilmedik şehir, ilçe, köy ve okul bırakmamayı amaçlıyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde sezon boyu devam eden eğitim etkinlikleri her ile, her ilçeye, her köye ve her okula ulaştırılmaya çalışılıyor.

İlk adım olarak, Ankara'da Akyurt Belediyesi ile Devlet Opera Balesi arasında yapılması planlanan bu etkinlikleri Akyurt'ta kalıcı hale getirmeyi amaçlayan protokolden önce gerçekleşen üç temsille 3 günde 3600 öğrenciye ulaşılan proje tüm yurt geneline yayılıyor.