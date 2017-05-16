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DEVLET OPERA VE BALESİ MARDİN'DE SANAT DOLU BİR HAFTAYA HAZIRLANIYOR

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DEVLET OPERA VE BALESİ MARDİN'DE SANAT DOLU BİR HAFTAYA HAZIRLANIYOR
20-25 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Mardin Opera ve Bale Günleri,Açılışı; daha önce tam 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Ken Ludwig’in bol ödüllü müzikli oyunu “BİR TENOR ARANIYOR” ile,..

1930’lu yılların Amerika’sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun hastalanması üzerine gelişen komik ve sürprizlerle dolu olayları konu alan, “Bir Tenor Aranıyor” Ankara Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile “20 Mayıs 2017 Cumartesi, saat 20: 00’de,  Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonu’nda sahneleniyor. 

Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan,  müzikallerin Oscar’ı olarak bilinen Tony Ödülü’ne dokuz kez aday olan ve bu ödüle iki defa layık görülen, neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli dekor ve kostümleri ile “Bir Tenor Aranıyor” Mardinli izleyicinin beğenisine sunulacak. 

23 Mayıs 2017 Salı günü, İzmir Devlet Opera ve Balesi Birim Dans Topluluğu’nun sahneleyeceği “Çakırcalı Efe” var.  Cem İDİZ’in bestelediği, Orkestra şefliğini Tolga TAVİŞ’in yaptığı eserin koreografı İhsan BENGİER.  Mehmet, henüz 11 yaşında iken babası, zaptiye çavuşu Hasan Çavuş tarafından öldürülür. Tütün kaçakçılığı yaparak yaşamını sürdüren Çakırcalı'nın bu defa kendisi Hasan Çavuş tarafından yakalanacaktır. Hasan Çavuş ile Mülazım Hüsnü Efendi'yi bir pusuda öldüren Çakırcalı, halka karşı acımasızlık yapan ve yönetime çalışan birtakım Türk, Rum ve Arnavut çetelerine karşı da büyük mücadeleler verir. 

Opera-Bale günlerinin kapanışı çocuklara yönelik aynı eserin gün içinde iki temsiliyle gerçekleşiyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 25 Mayıs 2017 Perşembe günü sahnelenecek müzikli çocuk oyunu ‘’Değirmendeki Hazine’’yi, Ali HOCA’nın müzikleriyle Can EL sahneye koyuyor. Zengin dekoru ve neşeli şarkıları ile Mardinli çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak olan eser seçimlerimizin ne kadar önemli olduğunu ve verdiğimiz kararların başımıza neler getireceğini konu almakta.

Bu sanat haftası kapsamında çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve sanatseverlerini kazanmayı hedefleyen Devlet Opera ve Balesi, minik öğrencileri sanatla tanıştırmak, kitap okumalarını teşvik etmek, sosyal ve kültürel dünyalarını zenginleştirmek, değerli olduklarını kendilerine hissettirmek amacıyla Mardin’in çevre ilçe ve köylerinden Büyükşehir Belediyesinin yardımlarıyla taşınacak öğrencilere, aylar öncesinden İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesinde başlatılan “Çocuk Hikaye Kitabı Kampanyası”nda toplanan kitaplar bu temsil sonrası hediye edilecek.

Kapanışını bu eserle tamamlayan Mardin Opera ve Bale Günleri fikrinin oluşmaya başlaması ve Mardinli izleyicinin Devlet Opera ve Balesi ile ilk buluşması; 2002-2003 Sanat Sezonunda Mardin Cumhuriyet Meydanı’nda verilen bir konserle olmuştu. Ertesi yıl ücretsiz sahnelenen “Arşın Mal Alan” müzikaliyle Mardinli sanatseverlerin karşısına tekrar çıkan Devlet Opera ve Balesi; Mardin Valiliği’nin talebi ve seyirciden gelen yoğun ilginin görülmesi ile bir dizi etkinlik yapmaya karar vererek 2015 yılında, yaklaşık 5.000 Mardinli sanatseverin izlediği Mardin Opera ve Bale Günlerini başlatmıştı.

 3.  MARDİN OPERA VE BALE GÜNLERİ

(20-25 Mayıs 2017 )

 

20 Mayıs 2017,       BİR TENOR ARANIYOR             Müzik:  Ken LUDWIG

Cumartesi               Ankara Devlet Opera ve Balesi              Sahneye Koyan:  Doğan ÇELİK

                              Müzikal Komedi / 2 perde                       

 

 

23 Mayıs 2017,       ÇAKIRCALI EFE                         Müzik:          Cem İDİZ

Salı                        İzmir Devlet Opera ve Balesi                 Koreografi: İhsan BENGİER

                              Dans Tiyatrosu / 2 perde            

 

       

25 Mayıs 2017,       DEĞİRMENDEKİ HAZİNE           Müzik: Ali HOCA

Perşembe               İzmir Devlet Opera ve Balesi       Sahneye Koyan: M. Can EL

                                Müzikli Çocuk Oyunu / 2 perde                         

                                                 

Genel Müdürlük gerekli hallerde festival programında değişiklik yapabilir  

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