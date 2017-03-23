Devlet Tiyatroları ‘Dünya Tiyatro Günü’nü Ücretsiz Temsillerle Kutlayacak

İstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Dünya Tiyatro Günü’nü Ücretsiz Temsillerle Kutlayacak

27 Mart ‘Dünya Tiyatro Günü’ dünyanın çeşitli yerlerinde farklı etkinliklerle kutlanırken, Devlet Tiyatroları da ücretsiz temsillerle seyircisini tiyatroyla buluşturacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, ‘Dünya Tiyatro Günü’ nedeniyle 27 Mart Pazartesi günü temsil edeceği 23 farklı oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek. Sanatseverler, Devlet Tiyatroları’nın 12 yerleşik bölgesindeki 23 sahnesinde ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde ücretsiz temsilleri izleyebilecek. Yaklaşık 8 bin kişinin ücretsiz tiyatro izlemesini sağlayacak etkinlikte bir oyun da çocuklar için sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu da bu özel günde ‘Hamlet’i Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, ‘Coriolanus’u Caddebostan Kültür Merkezi'nde, ‘Bersisa’yı Cevahir Sahneleri Salon 2’de ve ‘Yunus Emre’ oyununu da Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneleyecek.

Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Celal Kadri Kınoğlu da bu özel günle ilgili olarak, "Bizim bütün hayalimiz sabah uyandığında 'ben bu akşam Devlet Tiyatroları'nda harika bir oyun seyretmeliyim' diyecek seyirciyi yaratmaktır." ifadelerini kullandı.