DEVLETİ YÖNETENLER TEHDİT EDERSE…

Ergün Aydoğan

Savcılar seni de bir gün çağırırsa şaşırma ha…

Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın ha… İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içerideki zat.

Kim diyor bunları, ülkenin cumhurbaşkanı. Ülkeyi on beş yıldır kesintisiz yöneten iktidarın başı Tayyip Erdoğan.

İçerideki zat dediği MİT tırları davasından 25 yıl ceza almış, Yargıtay süreci devam eden, cezası henüz kesinleşmemiş CHP milletvekili; Enis Berberoğlu.

Adalet yürüyüşü sırasında savcılar da bir gün seni çağırırsa şaşırma dediği, içerideki zatla bağlantısı olmakla suçladığı kişi de ana muhalefet partisi genel başkanı; Kemal Kılıçdaroğlu.

Günlerdir ana muhalefet üzerinde baskı oluşturma kampanyası iktidar medyası tarafından devam ederken Erdoğan tarafından söylenmesi ürkütücü. Şimdi herkes tarafından konuşulan ana muhalefet lideri tutuklanır mı? Tutuklanır veya tutuklanmaz. Ama bunun konuşuluyor olması bile demokrasi açısından oldukça düşündürücü. Demokrasinin basit ölçüsü nedir; iktidar her rejimde, diktatörlüklerde bile vardır muhalefet sadece, demokrasilerde olur!

Tedirginlik ikliminin arttığı, herkesin gelecek endişesi yaşadığı bir siyasal iklimde ana muhalefet genel başkanının tutuklanma tartışması toplum üzerinde baskı ve tedirginliği artıracaktır. Dünyada, Türkiye demokrasisi ile ilgili oluşan kaygı, bunun konuşuluyor olması ile daha da aratacak hele ki, bir tutuklanma söz konusu olduğunda Türkiye dış dünyada ciddi anlamda yara alacaktır. Türkiye hızla dünyadan izole olacaktır.

İçeriden değişik haberler alıyorum diyen kişinin cumhurbaşkanı olması akıllara cumhurbaşkanı haberleri kimden ve nasıl alıyor? Cumhurbaşkanının başka işi yok mu ki; içeriden haber kovalıyor…

Ayrıca içeriden alındığı iddia edilen haberlere hem haberin kaynağı zatın kendisi; Enis Berberoğlu, hem de zatın eşi; Oya Berberoğlu tarafından kesin dille yalanlama geldi.

Şimdi kime inanılacak. Söylediği iddia edilen kişiye mi... Yoksa haber kaynağı belli olmadan kamuoyu oluşturmaya çalışan, aldığı haberin gereğini yapmayan cumhurbaşkanına mı?

Devleti yönetenlerin görevi suçlamak mıdır, gereğini yapmak mıdır?

Son zamanlarda önüne geleni terörist ilan etmek, terörle ilişkili göstermek çok sık tekrar edilir oldu. Bunu yapanlar da devletin sorumluluk noktasında, gereğini yapacak olanlar…

Yine çok tekrar edilen konulardan birisi de; kaset komplosu. Kasetle gelen genel başkan...

Suçlayan kim? Devletin başı, güvenlikten, istihbarattan sorumlu bakanlar…

Ortada bir komplo, bir kumpas varsa; ki var, o çok açık…

Kim ortaya çıkaracak; Devleti yönetenler. Devleti yönetenler ne yapıyor; suçluyor.

Peki, bu kumpası kimler yaptı? Kumpas olduğunu biliyorsanız… yapanları biliyorsanız…

O zaman bunu sürekli tekrar etmek yerine elinde iktidar gücü yetkisi olanlar bunun üzerinden siyaset yapmak yerine neden gereğini yapmıyor?

Savcılar üzerinden tehdit ederek…

Ayağını denk al ha…

Sen de tutuklanırsın ha…

Senin de başına her an bir şey gelebilir ha… diye devlet yönetilirse. O devletin modern dünyada saygınlığından bahsedilemez.