DEVLETİMİZİN EMPERYALİST OYUNU

Müfit Demirkol

Tabiat varlıklarını koruma kanunlarının yurdumuz topraklarının sit alanlarının sınıflandırılmasında ki aldığı kararlar yeni bir anlayışla (!) değiştirilerek, bazı alanların korunmalarına yeni bir boyut getirdi.

Bu boyut çerçevesinde öne çıkan amaç, tabiat varlılığımızı korumak yerine, yapılaşmaya açarak yeni rantlar elde edebilmek oldu. Şöyle ki;

(Değişik; 12/3/2008 Tarih 740 Sayılı İlke Kararı)

Bu alanlarda, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamaların, ekolojik dengeye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşleri ile Üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanan rapor doğrultusunda; jeotermal kaynak suyunun kullanımına yönelik uygulamalarda bunlara ek olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ve Bakanlığımız Yatırım ve Đşletmeler Genel Müdürlüğünün görüşleri ile, koruma bölge kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabileceğine,

b) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin almak koşulu ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik yapıların (iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve benzeri) yapılabileceğine,

c) Alanın doğal bitki dokusunu değiştirmeden Orman Genel Müdürlüğünün ilgili biriminden alınacak uygun görüş doğrultusunda koruma kurulunca ağaçlandırmaya izin verilebileceğine,

Bu ifadenin ışığı altında sit alanlarının korunması ile ilğili bu alınan karar, çeşitli kar amacı güdenler tarafından istenilen şekilde yorumlanacağı açıkca ortada dır. Özellikle Muğla ilimizin sahip olduğu tabiat ve tarihi kalıntıların emsalsizliği karşısında, devletimiz almış olduğu değişiklik kararı ile, bazı çıkarcı yatırımcılara yol açmış olmaktadır.

Örneğin senelerdir Bafa gölü kıyılarında jeo termal araştırmalar yapılmış olup, eski kararnameye göre bu araştırmalar devam ettirilememişti. Şimdi ise yenilenen kararnameler ile buralara , kimi yerlere günü birlik olarak, kimi yerlere ise turizime dayalı konaklama tesisleri yapılabilinecektir. Tabii dir ki, bu yapılacak olan tesislere verilecek olan izinler devletimizin çıkarlarını koruyacak(!) yandaşları olacaktır. 20 Haziran 2012 de resmi gazete de yayınlanan ilke kararı ;

“DOĞAL SİT ALANLARINDAKİ KÖY YERLEŞİK ALANLARINDA, CİVARINDA VE MEZRALARDA YAPILACAK YAPILARA İLİŞKİN TABİAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMİSYONU İLKE KARARI

Doğal sit alanlarındaki yapılaşma koşulları dikkate alınarak; köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda koruma amaçlı imar planı hazırlanıncaya kadar ihtiyaçları karşılayacak eğitim, sağlık, güvenlik tesisi, ibadet yeri, köy konağı ile bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi hizmete yönelik yapıların, ilgili TVK Bölge Komisyonu tarafından belirlenen ya da belirlenecek geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama projelerinin uygun görülmesi şartı ile yapılabileceğine, karar verildi.”

Bu ifadelerin boyutları istenildiği gibi yorumlanabilecektir. Özellikle 1 479 km. uzunluğunda kıyı şeridine sahip olan, cennet köşeleri olarak kabul edilen eşssiz güzelliklere sahip, Muğla için bir katliam dır. Bu katliamların yakın örnekleri de Bodrum ilçemiz, güvercinlik mahallesi ile Milas ilçemiz Boğaziçi/ Tuzla yerleşkelerinde açık olarak görülmüştür.

Bütün bu tehlikenin yanında, bir başka büyük tehlike ise bu kararnamelerin rantlaşmasına yardım edecek olan 2B sistemidir. Bu sistemin esas amacının dışında kullanılması, bu katliama bir başka boyut kazandıracaktır. Ve bu kazanılacak olan boyut ne yazıktır ki, ne ülkemiz için, ne de milletimiz için asla hayırlı olamayacaktır.