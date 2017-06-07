DEVLETİN MEMURA BORCU GİDEREK ARTIYOR

Fahrettin Yokuş

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı enflasyonunu geçen aya göre %0.45 artarak, %6,18 olarak gerçekleşti.

Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2017 yılının ilk 6 ayı için %3 zam almışlardı.

Hükümet, toplu sözleşmeye göre memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkını ödeyecek. Ancak Hükümet tutmayan enflasyon hesabı yüzünden, ilk 6 ay için verilen %3 zamdan daha fazla yani %3,18 enflasyon farkı ödeyecek.

Bilindiği gibi memurlara 6 aylık periyotlarla ücret artışı yapılmaktadır. Haziran enflasyonu da artışla sonuçlanırsa; memurların Temmuz’da alacakları enflasyon farkı, Mayıs sonu gerçekleşen %3,18’lik fark daha da artacaktır.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HESABI 3. AYDA ŞAŞTI

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Anlaşılan o ki, hükümetin daha 3. Aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2017 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devam edecektir. Ayrıca, memurlarımızın büyük bir bölümü de Mart ayı itibariyle %15’lik vergi diliminden, %20’lik vergi dilimine girmiştir.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümetin tutmayan enflasyon hesapları ise ikinci 6 aylık dönemde de memurların ve emeklilerin belini bükmeye devam edecektir. Hükümetin memurlara ve emeklilere olan enflasyon borcu her geçen gün artıyor.

Hükümeti, “memuru enflasyona ezdirmeyiz” sözünü tutmaya, memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz.