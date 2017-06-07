  • BIST 98.332
  • Altın 146,267
  • Dolar 3,5158
  • Euro 3,9622
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C

DEVLETİN MEMURA BORCU GİDEREK ARTIYOR

» »
Fahrettin Yokuş

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı enflasyonunu geçen aya göre %0.45 artarak,  %6,18 olarak gerçekleşti.

Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2017 yılının ilk 6 ayı için %3 zam almışlardı.

Hükümet, toplu sözleşmeye göre memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkını ödeyecek. Ancak Hükümet tutmayan enflasyon hesabı yüzünden, ilk 6 ay için verilen %3 zamdan daha fazla yani %3,18 enflasyon farkı ödeyecek.

Bilindiği gibi memurlara 6 aylık periyotlarla ücret artışı yapılmaktadır. Haziran enflasyonu da artışla sonuçlanırsa; memurların Temmuz’da alacakları enflasyon farkı, Mayıs sonu gerçekleşen %3,18’lik fark daha da artacaktır.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HESABI 3. AYDA ŞAŞTI

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Anlaşılan o ki, hükümetin daha 3. Aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2017 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devam edecektir. Ayrıca, memurlarımızın büyük bir bölümü de Mart ayı itibariyle %15’lik vergi diliminden, %20’lik vergi dilimine girmiştir.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümetin tutmayan enflasyon hesapları ise ikinci 6 aylık dönemde de memurların ve emeklilerin belini bükmeye devam edecektir. Hükümetin memurlara ve emeklilere olan enflasyon borcu her geçen gün artıyor.

Hükümeti, “memuru enflasyona ezdirmeyiz” sözünü tutmaya, memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz.

Bu yazı toplam 63 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim