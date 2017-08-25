Önce Başbakan Binali Yıldırım ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincan’daydı. Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünün de Sincan’da kutlanmasını istemişti.

Erdoğan’ın bu gelişi Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın belediye başkanı olmasından sonra Sincan’ı 8. ziyareti oldu.

Devletin zirvesi bir haftada Sincan’a akın etti. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın mimarlığında yepyeni ve modern bir çehre kazanan Sincan, Başkent’in gözdesi haline geldi. Sincan Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın göreve geldiği 2009’dan bugüne birçok büyük organizasyona da ev sahipliği yaptı. Ak Parti’nin 4 büyük Ankara mitingini, yine 2 kuruluş yıldönümünü kutladığı Sincan, çok sayıda devlet büyüğünü de misafir etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009’dan beri 8 kez, Başbakan Binali Yıldırım ise 7 kez Sincan’ı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım 8 Ağustos’ta Sincan’da bir hayali gerçeğe dönüştüren Yenikent- Temelli Bulvarı’nın temel atma töreni için Sincan’daydı. Sincan’ın kendi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın en son 14 Nisan’da Sincan’ın taleplerini kendisine ilettiğini, şimdi bu talepleri yerine getirme zamanı olduğunu söyledi. Yenikent – Temelli Bulvarının ciddi bir önem taşıdığını söyleyen Yıldırım, “Benim Ulaştırma Bakanlığı dönemimden itibaren bu projenin peşine düşerek ilerlemesini sağlayan ve gayret gösteren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım Sincan Dev Spor Kompleksinin de yapımına başlandığının altını çizdi. Yıldırım “ İnşallah önümüzdeki aylarda içinde ağız ve diş sağlığı merkezi de bulunan bir hastanenin ihalesini gerçekleştireceğiz ve yapımına başlayacağız” dedi. Banliyö hattının Yenikent’e kadar uzatılacağını ifade eden Yıldırım Sincanlıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi. Yıldırım “Tek derdimiz sizin gülen yüzünüz. Sizin yüzünüz gülsün, bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ağustos’ta Sincan’daydı. Başbakan Binali Yıldırım ve bütün kabine üyelerinin eşlik ettiği Erdoğan’ı Sincan’a gelişinde Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna karşıladı.

AK Partinin 16 yılını anlatan serginin açılışını Sincan’da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıldönümü etkinliklerinde de bir konuşma yaptı.

“SİNCAN ANKARA’NIN PARLAYAN YILDIZI”